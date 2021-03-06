Певица Марина Хлебникова вновь удивила публику своим внешним видом

Российская эстрадная певица Марина Хлебникова пришла на шоу «Привет, Андрей!» и удивила всех присутствующих своим внешним видом. Звезда исполнила песню «Солнышко мое, вставай».

Хлебникова выбрала элегантный наряд для своего выступления — она надела белую рубашку свободного кроя, черные брюки и массивные серьги. Все это вкупе с неброским макияжем заметно омолодило и освежило 55-летнюю певицу.

«У меня отличное настроение, просто замечательное! Всем счастья! » — улыбаясь, сообщила Хлебникова.

Кадр из ток-шоу «Привет, Андрей!», телеканал Россия 1

В 2018 году муж артистки покончил с собой. Эта трагедия подкосила моральное и физическое состояние исполнительницы, и она приняла решение уйти со сцены. Ходили слухи, что артистка не в силах самостоятельно справиться с горем и часто прибегает к алкоголю, чтобы забыться, пишет Starhit.ru.

«Я очень переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Я думаю, ребят, нужно сбрасываться и лечить. Это очень страшно! Полдня у меня в голове были мысли — взять за шкирку и отвести к своему наркологу. Алкашка, я думаю. Не хочется никого больше хоронить», — так высказывался о своей звездной коллеге певец Шура.

Однако Хлебникова опровергла слухи об алкогольной зависимости и сообщила, что она долго не появлялась на публике из-за затяжной депрессии.

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