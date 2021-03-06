Певица Марина Хлебникова вновь удивила публику своим внешним видом
Женщина пережила депрессию и это преобразило ее до неузнаваемости.
Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
Российская эстрадная певица Марина Хлебникова пришла на шоу «Привет, Андрей!» и удивила всех присутствующих своим внешним видом. Звезда исполнила песню «Солнышко мое, вставай».
Хлебникова выбрала элегантный наряд для своего выступления — она надела белую рубашку свободного кроя, черные брюки и массивные серьги. Все это вкупе с неброским макияжем заметно омолодило и освежило 55-летнюю певицу.
В 2018 году муж артистки покончил с собой. Эта трагедия подкосила моральное и физическое состояние исполнительницы, и она приняла решение уйти со сцены. Ходили слухи, что артистка не в силах самостоятельно справиться с горем и часто прибегает к алкоголю, чтобы забыться, пишет Starhit.ru.
Однако Хлебникова опровергла слухи об алкогольной зависимости и сообщила, что она долго не появлялась на публике из-за затяжной депрессии.
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