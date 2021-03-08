Принц Чарльз перестал общаться со своим сыном Гарри из-за Меган Маркл

Принц Уэльский Чарльз перестал разговаривать со своим младшим сыном принцем Гарри, когда узнал о его с женой Меган Маркл намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи. Об этом стало известно из интервью герцогов Сассекских телеведущей Опре Уинфри для канала CBS.

Наследник британского престола не смог понять решения сына.

«Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки, и попросил меня изложить все это письменно», — признался Гарри.

Так что все подробности, включая дату отказа от статуса и планы по переезду в США, Гарри изложил принцу Чарльзу в письмах. О принятом решении он не жалеет — слишком хорошо помнит, как сам страдал от повышенного внимания к своей персоне в детстве. И для собственного ребенка он такого не хотел.

«Мне нужно было сделать это для моей семьи, собственного психического здоровья, жены и Арчи, потому что я мог видеть, к чему это все приведет», — добавил Гарри.

Тема ментального состояния Гарри много обсуждалась в последние годы. Оказалось, что после смерти матери принц находился в тяжелой депрессии, о чем не знали даже его близкие. Он не умел правильно реагировать на боль и разочарования. Помогла ему только встреча с Меган Маркл.

Сама голливудская актриса тоже столкнулась с проблемами. Она рассказала Опре, что из-за давления королевской семьи задумывалась о самоубийстве. Шоком стало для нее и отношение двора к цвету кожи ее потенциальных детей.

Меган Маркл намекнула на расизм среди некоторых представителей королевской семьи. Актриса — наполовину афроамериканка по матери, так что вероятность рождения темнокожего ребенка была очень велика.

По словам Маркл, «кое-кто» был этим обеспокоен. У ее сына Арчи нет титула и личной охраны. Ради ребенка принца Гарри в семье могли бы поменять традиции, чтобы малыш стал принцем, но в итоге обновлять правила не стали.

«Они не хотели, чтобы он был принцем или принцессой. Не хотели давать титул и охрану, они были обеспокоены, насколько темной может быть кожа ребенка, когда он родится», — добавила Маркл.

Это не просто слухи — тему всерьез обсуждали с принцем Гарри. Но кто именно их королевской семьи инициировал такие разговоры, Меган Маркл сказать отказалась.

«Это было бы очень опасно для них», — пояснила она.

Принц Гарри и Меган Маркл с 2020 года перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Их лишили титулов, привилегий и финансовой поддержки двора. При этом у Гарри остались деньги матери, а у Меган — внушительно состояние, заработанное еще до знакомства с мужем. Они с сыном Арчи и собаками живут в Санта-Барбаре, где купили особняк у океана. Сейчас они находятся в ожидании прибавления в семье.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл назвали пол своего второго ребенка.