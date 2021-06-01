«Поняла, что сделала глупость»: Савичева рассказала о расставании с мужем

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Егор Измалкин
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Певица считает, что причиной ссор с супругом стал ее вспыльчивый характер.

«Поняла, что сделала глупость»: Савичева рассказала о расставании с мужем

Фото: Instagram @yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала о семейных проблемах, которые обострились после того, как певица потеряла ребенка. Так, в пылу конфликтов однажды она решила уйти от мужа, композитора Александра Аршинова, и они не виделись три месяца.

«Это моя глупость. Я эмоциональный человек, моя вспыльчивость меня подвела. Потом я извинялась. Поняла, что сделала глупость… Просто так все наслоилось, были непростые моменты в жизни», — призналась артистка в интервью певице Валерии.

Как отметила Юлия, ее супруг — мудрый человек, он смог закрыть глаза на ее поведение, понимая, что сейчас в их жизни непростой период.

«Я не перестаю восхищаться мужем. Насколько он тонко чувствует моменты, которые даже я не ощущаю. Я вот правдоруб, начинаю лезть на рожон, мой характер такой… Он сто раз подумает, он очень аккуратен. Он часто меня спасал», — призналась Савичева.

В 2017 году в семье все-таки случилось долгожданное пополнение — Юля родила дочь Анну. Сейчас девочка живет с бабушкой в Португалии. Многие осуждают звезду за то, что она якобы оставила своего ребенка. Однако певица поняла, что решение принято совместно с супругом и его матерью. Они считают, что ей намного лучше в стране с теплым климатом, мать Аршинова может уделить столько внимания, сколько не может дать постоянно работающая Савичева.

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