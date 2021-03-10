Мое богатство: трихолог назвала способы защитить себя от ранней седины

«Серебряные седины» являются синонимом чего-то благородного, выдержанного, статного в человеке. Однако нередко седые волосы могут появиться даже в совсем юном возрасте. О чем это свидетельствует и можно ли от этого уберечься, рассказала 5-tv.ru трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По словам эксперта, сама по себе седина — это наследственный механизм угасания жизни клеток, которые производят пигмент в волосяном фолликуле. Этот процесс является абсолютно нормальным для организма.

«Поскольку это наследственное, то у каждого седина может появиться в любом возрасте. Тут задействован тот же самый процесс, который происходит с любой клеткой, когда мы стареем. И если говорить о мерах профилактики, то они соответствуют рекомендациям для долголетия — полноценный сон, сбалансированное, правильное питание, восполнение дефицита витаминов и здоровый образ жизни», — рассказала специалист.

Трихолог также подчеркнула, что ранняя седина не определяется медициной как отдельная болезнь, однако она может быть симптомом целого ряда недугов.

«Раннее поседение может проявляться при хронических заболеваниях кожи, а также болезнях эндокринной системы. Сейчас изучается вопрос о связи появления седины с остеопорозом или недостатка меди в организме, но доказательств никаких нет», — поделилась эксперт.

При этом специалисту пришлось признать, что кроме профилактики, которая не дает никаких гарантий, бороться с поседением невозможно, и на данный момент не существует эффективного лекарства против седины.

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