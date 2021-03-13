«Отъявленнейший мародер»: экс-премьер Украины заявил о $45 млн у Порошенко дома

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у экс-президента Незалежной Петра Порошенко дома хранится 45 миллионов долларов наличными, которые он нажил на «воровстве бюджета» и «грабеже своей страны».

Причем, как утверждает Азаров, сам Порошенко этого не скрывает и даже задекларировал эту сумму.

«Человек — отъявленнейший мародер, и он это не скрывает. Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну. И это документальные факты. Он задокументировал, задекларировал — у нас все политики декларируют — вот, он задекларировал, что у него наличными дома, кэшем, то есть в чемоданах, мешках, не знаю, в чем, 45 миллионов долларов. Как вы думаете, нормально?» — заявил экс-премьер Украины в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в том же интервью Азаров пожаловался на то, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской, хотя еще семь-восемь лет назад было наоборот. Сейчас же, по словам экс-премьера Незалежной, Украина стала беднейшей страной в Европе, «обогнав» в этом отношении Молдавию и Албанию.

Как рассказывал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью фильм о его роскошной жизни и стремлении к богатству, который был опубликован в интернете.