«Мам, пап, не падайте в обморок»: Тодоренко выложила в сеть фото с голой грудью

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото с обнаженной грудью, правда, не своей. Звезда передачи «Орел и Решка» нашла в сети снимок из журнала Playboy 1986 года, сделанный фотографом Стивеном Вайда. По мнению артистки, модель в кадре очень на нее похожа.

На фото девушка стоит с рапирой в руках, на ней белое боди, которое будто разрезал в самом интересном месте соперник по фехтованию. Из уголка алых губ героини выпуска сочится кровь. Живописно.

«Мам, пап, не падайте в обморок!» — шутливо подписала пост Тодоренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

В комментариях к фото поклонники телеведущей развернули жаркие обсуждения. Кто-то отмечал, что распутная фехтовальщица действительно напоминает Регину — поначалу, признавались фолловеры, они глазам не поверили, настолько велико сходство. Другие же наоборот, не нашли ничего общего между Тодоренко и моделью Playboy.

«Однозначно похожа, я сначала в осадок ушла»;

«Аж в шоке, когда подумала, что Регина осмелилась на такое…»

«Говорят же, что у каждого человека есть двойник! Очень похожа!»

«Я сначала прифигела от такого контента. Учитывая, что сейчас вы постоянно меняете образы, не сразу стало понятно, что это другой человек», — писали фанаты.

Регина в ответ на остроумные комментарии лишь смеялась. Пока настолько откровенных фото звезды свет еще не видел. Да и работа модели — не самая интересная для Тодоренко. Как пишет URA.RU, еще в семь лет будущая знаменитость определилась с профессией — хотела стать туристическим гидом. Став ведущей тревел-шоу «Орел и Решка», она не только обрела популярность, но и исполнила детскую мечту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов приучают к творчеству своего маленького сына Мишу. В очередном умилительном видео артистка показала, как кроха исполняет казачью песню.