«Ей было всего 38»: PR-директор поделилась редкими видео Юлии Началовой

|
Виктория Андреева
1 938

Певица скончалась в результате заражения крови 16 марта 2019 года в Боткинской больнице.

«Ей было всего 38»: PR-директор поделилась редкими видео Юлии Началовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Юлия Началова

Во вторую годовщину смерти знаменитой певицы Юлии Началовой ее близкая подруга и некогда PR-директор Анна Исаева поделилась с поклонниками звезды эксклюзивными кадрами. На фото и видео, представленных в Instagram, скончавшаяся знаменитость молода и прекрасна, ее глаза светятся от счастья, а пронзительный голос заставляет сердца биться чаще.

Глядя на тогда жизнерадостную, активную Началову, сложно поверить, что совсем скоро ее уже не станет.

«Два года назад, ровно в этот день, 16 марта, часы, отсчитывающие жизненные мгновения Юлии, остановились. Мгновения, мгновения, мгновения… из которых складывается жизнь… О них я повествую сегодня. Все съемки „лайфовые“, живые, из зала, из-за кулис», — подписала пост Исаева.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

В комментариях фолловеры признавались, что, как и прежде, неустанно слушают песни Началовой. Трогательные мелодии и ее проникновенные слова — вот, что способно излечить даже самую сильную душевную боль.

«Этот день в 2019 году не выходит у меня из головы. Рыдала, не переставая. И потом два года с ее голосом каждый день. С ее смехом и улыбкой…»

«Когда уходит талантливый человек, это трагедия. Когда уходит талант, у которого была светлая и добрая душа, это трагедия вдвойне»,

«До сих пор не верю! Ей было всего 38… Очень жаль… Почему так рано, почему навсегда??? Спасибо Юле за детство голос, волшебство!» — скорбели поклонники.

Звезды российской эстрады, певицы и телеведущей Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Артистка имела ряд серьезных хронических заболеваний: сахарный диабет II типа, подагру, красную волчанку и проблемы с почками.

8 марта звезду экстренно госпитализировали в московскую больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. Уровень глюкозы в ее крови зашкаливал, а через три дня на ноге начала развиваться гангрена. 13 марта Началову ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, никакие манипуляции не помогали стабилизировать состояние артистки. Вскоре врачи диагностировали заражение крови, сепсис, в результате которого Юлия скончалась. Ей было всего 38 лет, напоминает Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказал о «тайном» сыне Юлии Началовой, по слухам, рожденном уже после ее смерти.

Тема:
Юлия Началова
16 мар
Жена Костюшкина показала фото могилы Началовой в годовщину ее смерти
16 мар
Любовь и смерть: жизненный путь Юлии Началовой от первых песен до ритуалов
17 февр
«Рядом с Юлечкой»: Алена Кравец покупает место на кладбище рядом с Началовой
7 февр
Отец хоккеиста Фролова подтвердил права сына на квартиру Юлии Началовой
7 февр
Отец Юлии Началовой рассказал, кто обманом отобрал квартиру у певицы
5 февр
«Верх лицемерия!» — бывший муж Началовой вновь «накинулся» на Долину
31 янв
«Добрый ангел»: фанаты осыпали могилу Юлии Началовой цветами
31 янв
Врач Началовой впервые рассказал о причине скоропостижной смерти певицы
31 янв
«Принцесса музыки»: дочь Долиной показала архивное фото Началовой в детстве
31 янв
«Просто днище»: Бородина обрушилась с критикой на фильм о Началовой

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.96
-0.27 86.99
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:25
Видео: бросающийся на людей медведь вогнал в ужас жителей Нижневартовска
9:23
«Я не играю в такие игры»: Пригожин оскорбился подозрениями Садальского во лжи
9:09
Жительница Курской области заживо сожгла восьмилетнего сына
9:01
Сирийские ПВО отразили атаку израильской армии
8:52
Апелляция Барановской по алиментам от Аршавина потерялась в суде
8:43
Житель Петербурга требует от курящей соседки 150 тысяч рублей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Как определить влюблен ли в вас мужчина согласно его знаку зодиака
Идеальные пары по знаку зодиака, которые будут счастливы вместе
Можно крестить и пить вино? ТОП-4 малоизвестных факта о Великом посте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака