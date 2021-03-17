«Ей было всего 38»: PR-директор поделилась редкими видео Юлии Началовой

Во вторую годовщину смерти знаменитой певицы Юлии Началовой ее близкая подруга и некогда PR-директор Анна Исаева поделилась с поклонниками звезды эксклюзивными кадрами. На фото и видео, представленных в Instagram, скончавшаяся знаменитость молода и прекрасна, ее глаза светятся от счастья, а пронзительный голос заставляет сердца биться чаще.

Глядя на тогда жизнерадостную, активную Началову, сложно поверить, что совсем скоро ее уже не станет.

«Два года назад, ровно в этот день, 16 марта, часы, отсчитывающие жизненные мгновения Юлии, остановились. Мгновения, мгновения, мгновения… из которых складывается жизнь… О них я повествую сегодня. Все съемки „лайфовые“, живые, из зала, из-за кулис», — подписала пост Исаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

В комментариях фолловеры признавались, что, как и прежде, неустанно слушают песни Началовой. Трогательные мелодии и ее проникновенные слова — вот, что способно излечить даже самую сильную душевную боль.

«Этот день в 2019 году не выходит у меня из головы. Рыдала, не переставая. И потом два года с ее голосом каждый день. С ее смехом и улыбкой…»

«Когда уходит талантливый человек, это трагедия. Когда уходит талант, у которого была светлая и добрая душа, это трагедия вдвойне»,

«До сих пор не верю! Ей было всего 38… Очень жаль… Почему так рано, почему навсегда??? Спасибо Юле за детство голос, волшебство!» — скорбели поклонники.

Звезды российской эстрады, певицы и телеведущей Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Артистка имела ряд серьезных хронических заболеваний: сахарный диабет II типа, подагру, красную волчанку и проблемы с почками.

8 марта звезду экстренно госпитализировали в московскую больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. Уровень глюкозы в ее крови зашкаливал, а через три дня на ноге начала развиваться гангрена. 13 марта Началову ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, никакие манипуляции не помогали стабилизировать состояние артистки. Вскоре врачи диагностировали заражение крови, сепсис, в результате которого Юлия скончалась. Ей было всего 38 лет, напоминает Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказал о «тайном» сыне Юлии Началовой, по слухам, рожденном уже после ее смерти.