«Ей было всего 38»: PR-директор поделилась редкими видео Юлии Началовой
Певица скончалась в результате заражения крови 16 марта 2019 года в Боткинской больнице.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Во вторую годовщину смерти знаменитой певицы Юлии Началовой ее близкая подруга и некогда PR-директор Анна Исаева поделилась с поклонниками звезды эксклюзивными кадрами. На фото и видео, представленных в Instagram, скончавшаяся знаменитость молода и прекрасна, ее глаза светятся от счастья, а пронзительный голос заставляет сердца биться чаще.
Глядя на тогда жизнерадостную, активную Началову, сложно поверить, что совсем скоро ее уже не станет.
«Два года назад, ровно в этот день, 16 марта, часы, отсчитывающие жизненные мгновения Юлии, остановились. Мгновения, мгновения, мгновения… из которых складывается жизнь… О них я повествую сегодня. Все съемки „лайфовые“, живые, из зала, из-за кулис», — подписала пост Исаева.
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В комментариях фолловеры признавались, что, как и прежде, неустанно слушают песни Началовой. Трогательные мелодии и ее проникновенные слова — вот, что способно излечить даже самую сильную душевную боль.
«Этот день в 2019 году не выходит у меня из головы. Рыдала, не переставая. И потом два года с ее голосом каждый день. С ее смехом и улыбкой…»
«Когда уходит талантливый человек, это трагедия. Когда уходит талант, у которого была светлая и добрая душа, это трагедия вдвойне»,
«До сих пор не верю! Ей было всего 38… Очень жаль… Почему так рано, почему навсегда??? Спасибо Юле за детство голос, волшебство!» — скорбели поклонники.
Звезды российской эстрады, певицы и телеведущей Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Артистка имела ряд серьезных хронических заболеваний: сахарный диабет II типа, подагру, красную волчанку и проблемы с почками.
8 марта звезду экстренно госпитализировали в московскую больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. Уровень глюкозы в ее крови зашкаливал, а через три дня на ноге начала развиваться гангрена. 13 марта Началову ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, никакие манипуляции не помогали стабилизировать состояние артистки. Вскоре врачи диагностировали заражение крови, сепсис, в результате которого Юлия скончалась. Ей было всего 38 лет, напоминает Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru рассказал о «тайном» сыне Юлии Началовой, по слухам, рожденном уже после ее смерти.
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