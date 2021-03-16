Любовь и смерть: жизненный путь Юлии Началовой от первых песен до ритуалов

Певица Юлия Началова умерла ровно два года назад — 16 марта 2019 года, когда ей было всего 38 лет. Но близкие и фанаты вспоминают ее до сих пор. Какой же был жизненный путь всеобщей любимицы?

Фееричный взлет и потрясающая карьера

Юлия родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Ее отцом был композитор Виктор Началов — под его руководством уже в два года будущая певица начала заниматься вокалом. В пять лет она дебютировала на сцене с песней, написанной для нее любимым отцом. Позже тот стал ее продюсером.

Началом ее карьеры и фееричным стартом считается победа на популярном конкурсе «Утренняя звезда» в 1992 году. Успех был столь грандиозен, что семья решила перебраться из Воронежа в столицу ради будущего Юлии.

Тогда же девочка познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Та позвала ее с собой на гастроли — и Началову стали узнавать по всей стране. Она быстро развивалась в музыке и вела насыщенную жизнь.

В 1997 году Началова записала настоящий хит «Герой не моего романа» — песня стала во многом знаковой для артистки и одной из самых знаменитых в ее исполнении. При этом большинство радиостанций не хотели ставить ее в эфир, так как считали ее «слишком джазовой».

Параллельно музыкальной карьере Юлия успевала учиться на эстрадно-джазовом факультете музыкального училища имени Гнесиных. А позже поступила на заочное отделение ГИТИСа. Также она осваивала английский и вернулась на телеэкраны.

В 2004 году Началова принимала участие в четвертом сезоне «Последнего героя». Выступала в роли ведущей ряда передач, снималась в новогодних мюзиклах. В 2010 году в США работала над созданием альбома Wild Butterfly (Дикая бабочка — Прим. ред.), записанным целиком на английском языке. Ее продюсером стал знаменитый Уолтер Афанасьев — их свел близкий друг Юлии, певец Филипп Киркоров.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Важным для карьеры молодой исполнительницы стало выступление в центральном концертном зале «Россия» с соло-программой. В 2014 году Началова покорила зрителей проекта «Один в один». Она была наставником на шоу «Наш выход» и соведущей передачи «Два голоса» с Дмитрием Шепелевым.

Незадолго до смерти Юлия Началова принимала участие в программах «Ты супер!» и «Пятеро на одного», а также успела выступить наставником в финальном пятом сезоне шоу «Один в один».

Личная жизнь

Первым мужем Юлии Началовой стал солист группы «Премьер-министр», певец Дмитрий Ланской. Она вышла за него совсем юной — ей не было и 20-ти. Но счастье было недолгим, из-за постоянных измен супруга артистка покинула его. В 2004 году состоялся их развод.

Неудача в браке стала тяжким испытанием для певицы. Юлия Началова резко похудела — потеряв 25 килограммов и доведя себя до анорексии, она изрядно напугала своих фанатов и родных. Спасло ее знакомство с футболистом Евгением Алдониным. Уже год спустя они поженились, в конце 2006 года родилась и единственная дочь Началовой — Вера Алдонина. Крестной матерью девочки стала Лариса Долина — ее любимицей была сама Юлия.

www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev

Пять лет брака Юлия носила двойную фамилию — Началова-Алдонина. Но в 2011 году супруги развелись. Очень быстро певица стала встречаться с хоккеистом Александром Фроловым, поэтому его в сети называли разлучником, а инициатором развода с Алдониным стали считать саму певицу.

Под венец в третий раз Началова не торопилась, сказались два развода. Однако пара казалась по-настоящему счастливой, исполнительница не уставала петь дифирамбы Фролову в интервью.

Но и этот период был недолговечен. В 2016 году хоккеист и певица расстались. Причиной назвали несовместимость графиков — Юлия много выступала, Александр постоянно был в разъездах с клубом.

Последним избранником Юлии Началовой был нижегородский судья Вячеслав Кудря. Они начались встречаться в конце 2018 года. В 2020 году мужчина внезапно объявил, что у них с Юлией после ее смерти родился сын. По словам судьи, знаменитость якобы успела заморозить свои яйцеклетки, собираясь делать ЭКО, а малыша выносила ему суррогатная мать.

Трагический финал

Помимо нервной анорексии на фоне первого развода у Юлии Началовой был также опыт неудачной пластической операции на груди. По ее словам, импланты не прижились, хотя она выбрала для себя известную клинику в США.

В итоге именно эта операция 2007 года привела к сильному ухудшению ее здоровья — заражению крови и проблемам с почками. Восемь лет Началова боролась с подагрой и красной волчанкой, а еще год до госпитализации — с сахарным диабетом II типа.

Позже оказалось, что причиной смерти Юлии Началовой стало несвоевременное обращение за медицинской помощью. Если бы она сообщила о подагре врачам раньше, ее можно было бы спасти.

8 марта 2019 года неожиданно для многочисленных фанатов Юлию экстренно госпитализировали в больницу в Москве. Три дня спустя из-за осложнений, высокого уровня сахара в крови и начинающейся гангрены ноги ее срочно перевезли в Боткинскую больницу в тяжелейшем состоянии.

13 марта стало известно, что Началову введи в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Несмотря на молитвы и надежды родных и поклонников, певица умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Ей было всего 38 лет.

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. Ее могила стала местом паломничества фанатов — те осыпают ее цветами, приносят подарки. А некоторые считают, что место ее захоронения обладает целительной силой. Одни собирают с ее креста смолу, другие едят землю с погоста, а третьи устраивают ритуалы и «заряжают» кремы и воду.

К 40-летию покойной Юлии Началовой — в январе 2021 года — вышел фильм «Подлинная история Юлии Началовой». Картина создавалась в соавторстве с родителями певицы, и там звучат реальные голосовые сообщения звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что PR-агент Юлии Началовой рассекретила ее последнюю волю.