Что это было? Эксперты США не знают как комментировать слова Байдена

Американские журналисты, эксперты и дипломаты не знают, как комментировать заявления собственного президента Джо Байдена, которые он сделал в интервью каналу ABC News. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Даже на простой вопрос: „Скажите, пожалуйста, а что это было?“ они не могут дать ответ», — заявила она, добавив, что американские СМИ уже обратились в ведомство с просьбами объяснить произошедшее.

Накануне прошли сообщения, что в Москву для консультаций вызван посол РФ в США Анатолий Антонов. Как пояснила Захарова, они проводятся не только на Смоленке, но и в других ведомствах.

«Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации», — подчеркнула она.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, заявление Байдена о том, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство» в выборы США и оскорбительные претензии в адрес лично российского президента вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Сенатор Алексей Пушков уверен, что теперь перспектива развития отношений между двумя странами оказались в тупике. А политолог Наталья Елисеева и вовсе считает, что таким образом Байден попытался переложить ответственность за промахи демократической партии, к которой принадлежит новый хозяин Овального кабинета, на внешнего врага. Коим и является последние годы Россия.