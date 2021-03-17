Списание ошибок. Для чего Байден обвинил РФ во «вмешательстве» в выборы в США?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 463

Политолог Наталья Елисеева отметила, что перспектив для улучшения отношений между странами пока не предвидится.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Erin Scott - Pool via CNP; ВКонтакте @eliseeva_nat; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента США 2020

Слова президента США Джо Байдена об ответственности России за «вмешательство» в американские выборы 2020 года являются продолжением той риторики, что ведет Вашингтон в отношении Москвы на протяжении последних лет. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявила политолог Наталья Елисеева.

«Байден продолжает политику США, правящей верхушки, в отношении демонизации России. Ей приписывают все грехи, к которым она не причастна. Подобные обвинения — это продолжение тех, что были на выборах 2016 года, когда Россию обвиняли во взломе почты, к каким-то подтасовкам, к тому, что Трамп победил. Доказательств, при этом, они никогда не предъявляли, и предъявлять не собираются. Здесь ситуация та же самая», — заметила политолог.

Истинной целью высказывания американского лидера, по ее словам, является желание переложить ответственность за промахи демократической партии, к которой принадлежит новый хозяин Овального кабинета, на внешнего врага. В этой роли последние годы для американцев выступает Россия. И улучшения в отношениях между странами не предвидится.

«Байден как демократ не может сказать чего-либо иного. Политика партии диктует быть с Россией в состоянии постоянного конфликта, и никакого примирения, никакой попытки договориться, наладить отношения не предвидится. У них на первом плане — списать все ошибки политики, проводимой демократической партией, на Россию. И подрыв доверия американцев к выборному процессу, хотя это вопрос голосования по почте, и проблемы социального плана, все эти моменты они пытаются перекинуть на Россию. Для этого такие заявления первого лица США и делаются», — заключила Елисеева.

В интервью телеканалу ABC News Джо Байден заявил, что Россия заплатит за «вмешательство» в выборы в США. Американский лидер пояснил, что предупредил Владимира Путина об этом в ходе телефонного разговора. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оценили слова американского лидера в Совете Федерации.

Тема:
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