Почему после COVID-19 у пациентов начинают светиться ногти — объясняет врач
Эксперт рассказал о причине появления одного из самых необычных побочных эффектов от перенесенного коронавируса.
Фото, видео: Depositphotos / AllaSerebrina; Instagram @rodionoseshnyuk; 5-tv.ru
В начале пандемии россияне внимательно следили за новостями в СМИ о симптомах коронавируса. Спустя год после прихода COVID-19 в Россию пользователей соцсетей больше интересуют побочные эффекты после перенесенного недуга. Одним из самых необычных последствий болезни оказались светящиеся ногти.
Почему после коронавируса светятся ногти? Почему этот эффект наблюдается не у всех переболевших COVID-19? На эти вопросы ответил врач Родион Осешнюк, клинический фармаколог, специалист по лечению СOVID-19 дома. По словам эксперта, такое явление уже описано в медицинской литературе и его часто отмечают перенесшие коронавирус пациенты. Однако научных исследований на эту тему еще не проводили.
«Думаю, что данное свечение связано все-таки не с наличием вируса или антител в организме, а с приемом каких-то металлов либо микроэлементов, которые могут задерживать свет», — пояснил эксперт.
По словам Родиона Осешнюка, такой симптом отмечают те, кто внимательно следит за своим внешним видом. Однако при неподходящем освещении его можно и не заметить. Эксперт считает нормой, если вы все-таки заметили свечение ногтей. Но если такой особенности вы за собой не наблюдаете, в этом нет ничего противоестественного.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что коронавирус может вызвать преждевременное старение.
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