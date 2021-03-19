Плюсы и минусы: чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ 

По итогам совета директоров Банк России сообщил о повышении ключевой ставки до 4,5% годовых. Стоит ли гражданам бить тревогу или же по факту очередная индексация мало затронет население — в беседе с 5-tv.ru экономист Игорь Диденко разобрал спорные вопросы.

Как известно, на повышение ключевой ставки ЦБ решился впервые с 2018 года. На протяжении всех этих лет ему удавалось сдерживать показатель на отметке в 4,25 процентных пункта, и неоднократно заходил разговор о его снижении. Однако все изменилось, после того как на мир обрушилась пандемия коронавируса. Россию COVID-19 затронул в 2020 году.

Дефицит товаров, огромный спрос и, как следствие, повышение цен — все эти процессы хорошо знакомы обывателям. С точки зрения экономики инфляцию сдерживать важно, но не когда этот процесс наносит непоправимый урон стране и, тем более, обесценивает национальную валюту.

«Банк России действует, как обычно, заблаговременно, учитывая увеличившиеся аукционные риски и предупреждает всех о том, что цикл снижения ставки завершен. Точнее говоря, Эльвира Набиуллина (председатель Банка России — Прим. ред.) символизировала это еще в прошлый раз. Судя по тому, что эти действия положительно сказались на курсе рубля по отношению к доллару, сегодня это логичное и правильное заблаговременное действие», — подчеркнул Диденко.

Специалист видит в решении ЦБ главный положительный момент: вероятнее всего ставки по банковским депозитам будут повышены.

«С другой стороны, конечно, это может привести к некоторому повышению ставок по кредитам. Это скорее отрицательный момент. Это все-таки вопрос контроля над инфляцией. По-прежнему Центробанк России показывает, что он очень жестко таргетирует и контролирует инфляционные процессы в стране», — резюмировал Игорь Диденко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк не исключил возможности дальнейшего роста ключевой ставки в 2021 году.