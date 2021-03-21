«Страшная привычка»: Ефим Шифрин раскрыл подробности гибели Михаила Евдокимова

Актер, режиссер и известный российский юморист Ефим Шифрин расскрыл новые подробности гибели в ДТП его друга и коллеги Михаила Евдокимова в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». По словам артиста, он даже не предположил, когда узнал об аварии, что она могла оказаться смертельной. Лишь со временем, признался Шифрин, у него выработалась пугающая привычка более спокойно принимать трагические известия.

Заслуженный артист России, звезда «Аншлага», ставший также губернатором Алтайского края Михаил Евдокимов погиб в страшном дорожном происшествии в 2005 году в возрасте 47 лет. ДТП произошло на трассе М-52 «Чуйский тракт» Бийск — Барнаул.

В этот день Ефим Шифрин был далеко от своего друга — отдыхал в Ялте. Первым о смерти Евдокимова узнал комик Максим Галкин — он и позвонил Ефиму Залмановичу с неутешительной новостью.

«Сказал, что Миша разбился. Я спросил, как он себя чувствует. Мне даже в голову не пришло, что его нет. Сейчас легче. Это страшная привычка, но она вырабатывается», — цитирует юмориста «Дни.ру».

Как отметил Шифрин, с возрастом он все чаще сталкивается с трагедиями, переживает невосполнимые утраты, и сердце его «привыкло» к подобным переживаниям. Артист научился смирению, поняв, что человек не вечен, и смерть близких нужно уметь принимать достойно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, телеведущий Борис Корчевников раскрыл одну из главных тайн Ефима Шифрина — рассказал о первой и единственной свадьбе юмориста.