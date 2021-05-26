Создатели «Спутника V» назвали главное правило поведения в период вакцинации

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Георгий Иванов
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В России проходит масштабная кампания по вакцинации от COVID-19.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Прививка от коронавируса не освобождает человека от использования мер защиты и предосторожности. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Ученый напомнил, что вакцинация препаратом «Спутник V» проходит в два этапа, между которыми проходит три недели.

«Между первым и вторым этапом вакцинации человек является уязвимым, поэтому до второй прививки следует тщательно соблюдать все необходимые меры предосторожности: мыть руки, носить перчатки и защитные маски. После второй прививки также должно пройти три недели. И только после этого времени человек считается полностью защищенным», — пояснил Александр Гинцбург.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи также добавил, особенно строго этому правилу должны следовать пожилые люди, поскольку у них иммунитет к вирусу после прививки вырабатывается медленнее, чем у молодежи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Александр Гинцбург опроверг данные о невозможности ревакцинации препаратом «Спутник V». По словам ученого, повторная вакцинация может дать усиленный положительный эффект для иммунитета.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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