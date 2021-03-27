«Вика и Сергей»: новая жена Жигунова показала фото со свадьбы

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Анастасия Шадская
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Брак с Викторией Ворожбит стал для звезды «Гардемаринов» третьим по счету.

«Вика и Сергей»: новая жена Жигунова показала фото со свадьбы

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

Актер Сергей Жигунов официально женился в третий раз. Его избранница — журналистка Виктория Ворожбит — сама показала фото с их свадьбы подписчикам в Istagram.

Тем самым новая супруга звезды «Гардемаринов» сняла все вопросы относительно статуса их отношений.

«Жигуновы», — просто подписала она романтичный снимок с поцелуем.

 
 
 
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Публикация от Виктория Ворожбит (@vikavorozhbit)

Как оказалось, Жигунов и Ворожбит не стали устраивать многолюдное торжество. Да и поженились без смокинга и белой фаты. Сергей был в обычном костюме без галстука, а Виктория — в простом, но красивом голубом платье. Однако счастья молодоженов снимок скрыть не мог.

Точно неизвестно, когда состоялась третья свадьба Жигунова. Накануне актер уже намекал на то, что в его жизни состоялось значимое событие. Многие еще тогда заподозрили, что дело в бракосочетании — и не ошиблись.

«Вика и Сергей Викторович! Поздравляю вас от всей души!»;

«Счастья вам! Ура, я верила в вас»;

«Радуюсь и плачу», - написали им в комментариях.

Для Виктории Ворожбит брак стал вторым — она уже была супругой медиамагната Виктора Суханова.

А вот для Жигунова это уже третий поход в ЗАГС. Однако Виктория стала лишь второй по счету женой артиста. Дело в том, что первой и второй супругой Жигунова была актриса театра имени Вахтангова — Вера Новикова. Они были женаты с 1985 года по 2007 годы, а затем с 2009 по 2020 годы. Причиной первого их развода была связь актера с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что астролог рассказала о совместном будущем Жигунова и Воржбит.

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