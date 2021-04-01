В США заявили о необходимости «физической оккупации» Калининградской области

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Георгий Иванов
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НАТО пугает развертывание оборонных систем в российском регионе.

В США заявили о необходимости «физической оккупации» Калининградской области

Фото: Depositphotos / motortion

Россия превращает Калининградскую область в настоящую вооруженную крепость, тем самым ставя перед НАТО «смертельный вызов». С такой позицией выступил обозреватель американского журнала The National Interest Себастьен Роблин.

Как сообщает ФАН со ссылкой на издание, сухопутная граница в регионе укреплена ракетными комплексами «Искандер-М», а со стороны моря развернуты противокорабельные ракетные комплексы «Бал-Э» и «Бастион-П».

По мнению обозревателя, подобное сосредоточение боевой мощи создает откровенную угрозу Североатлантическому альянсу.

«Масштабы этих угроз означают, что НАТО будет вынуждена направить значительные средства на их нейтрализацию — либо путем сдерживания калининградского гарнизона, либо попеременно направляя войска на его осаду и физическую оккупацию», — говорится в материале.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отношения России и НАТО находятся на самой нижней точке со времен холодной войны.

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