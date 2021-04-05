«Таких детей больше не будет» — в ДНР похоронили убитого беспилотником ВСУ ребенка

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 574

Атака с воздуха украинскими военными была произведена в жилом районе поселения Александровское на окраине Донецка.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

В самопровозглашенной Донецкой народной республике простились с четырехлетним Владиславом, который погиб после атаки украинского беспилотника по поселению Александровское 2 апреля.

«Золотой был ребенок. Добрый… Любил всех! Ангел! Нам очень тяжело. Потеряли мы… Таких детей больше не будет, как он!» — призналась в интервью 5-tv.ru прабабушка мальчика.

Она подчеркнула, что это не пустой звук. Владик, по ее словам был не по годам умен, увлекался собиранием пазлов, мозаики. Недавно в разговоре с бабушкой, которая проживает в Москве, он признался, что мечтает стать поваром. Малыш попросил подарить ему кухню, чтобы начать практиковаться.

«И купили. В бассейн хотели вести. Все приготовили и его не стало», — не сдерживая эмоций говорит бабушка.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в ходе обстрела в тот день ранения получила 67-летняя женщина. В Народной милиции ДНР подчеркнули, что погибший мальчик стал уже второй жертвой среди мирного населения с момента очередного обострения конфликта. И все они дети.

Тема:
Украинский кризис
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