Скончался театральный продюсер и режиссер, директор театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов. Он стал одним из главных деятелей искусства Петербурга и соединил на сцене множество легендарных актеров, а также много выступал сам. 5-tv.ru, чем артист запомнился публике.

Ранние годы: блокада, контузия

Фурманов родился в 1938 году в семье ленинградцев. Он остался без матери в годовалом возрасте, и его на воспитание взяла тетя. Первые годы жизни мальчик провел в оккупированном немцами городе. Еще будучи малышом получил контузию из-за разорвавшегося снаряда.

«Я весь дергался. Меня тетка водила каждый день к врачу, но слава богу я пережил и был освобожден от экзаменов», — вспоминал он.

Первое знакомство с искусством состоялось в тот же тяжелый период — будущий артист посещал Александринский театр, который давал спектакли даже во время войны. Когда она кончилась Рудольф Давыдович стал сниматься в кино — тогда он получил эпизодические роли в таких картинах, как «Первоклассница», «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Кортик». Однако профессионально заниматься театром и кино он начал годы спустя. Несколько лет он учился в Газотопливном техникуме и Политехнический институт, работал инженером-наладчиком по пуску и наладке котельного оборудования. Театроведческое образование получил только в середине 60-х, закончив институт им. А. Н. Островского.

ТАСС / Белинский Юрий

Театр, кино, телевидение

В 1958 году Фурманов стал сотрудничать с Сергеем Филипповым, Вадимом Медведевым, Николаем Симоновым, Анатолием Папановом, Евгением Леоновым, Андреем Мироновым. Вместе с великими артистами гастролируя он объездил всю страну. Много снимался в кино, хотя и не в главных ролях — самые известные «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Большая игра» и многих других — всего более 80 работ.

В 1988 году Фурманов открыл в Ленинграде свое главное детище — театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Он соединил в себе традиции русского регулярного репертуарного театра и контрактную модель антрепризы, на сцену которого выходили народные и заслуженные артисты. В разные годы в нем выступали Аркадий Райкин, Андрей Миронов, Алиса Фрейндлих, Иннокентий Смоктуновский, Олег Басилашвили, Валерий Золотухин, Василий Лановой, Николай Караченцов, Константин Райкин, Юрий Никулин и многие другие. До сих пор там ставят как классику — пьесы Гоголя, Чехова, Горького, так и постановки современных драматургов — например, Василия Сигарева. Сам Фурманов неоднократно выходил на сцену — по мотивам своего творчества он поставил спектакль «Из жизни сумасшедшего антрепренера».

Также Фурманов стал учредителем национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро», написал несколько книг о своем театральном опыте. Кроме того, он вел цикл передач «У меня еще есть адреса». Звание народного артиста Российской Федерации Рудольф Давидович получил в 2008 году. Был признан Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации и имел Орден за заслуги перед отечеством III степени.

ТАСС / Ковалев Петр

Семья и искусство

Многие члены семьи Фурманова так или иначе связаны с искусством. Первая жена Галина Буланова — искусствовед. Она подарила антрепренеру сына Владислава, который стал режиссером. Внук Фурманова Алексей стал актером Академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Третья супруга — Татьяна Кузнецова — актриса, двоюродный сводный брат Георгий Капралов — доктор искусствоведения, телеведущий, известный по передаче «Кинопанорама». Последние годы Фурманов был женат на женщине, далекой от сцены — враче Диане Кузьминовой. К слову, она родилась в один день, месяц и год с его сыном в Ленинграде.

Коронавирус и «смерть в нищете»

Последние годы Рудольф Давидович много болел, продолжая работать. Как многие коллеги его возраста — Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Лия Ахеджакова — тяжело перенес коронавирус и проходил реабилитацию.

«Смерти не дождетесь! Хуже не будет», — говорил он в одном из последних интервью 5-tv.ru в январе.

Артист в целом относился к смерти с бесстрашием. Он проводил параллели своей судьбы с биографиями Сары Бернар, Ференца Листа, Льва Яшина, так они, как и артист, родились 22 октября.

«Все они умерли в нищете. Все деньги, которые театр зарабатывает, я с лихвой трачу на людей за хорошую работу, на артистов, прибавляя зарплату. Я на запас не оставлю ничего. Мне суждено умереть в нищете!» — заявлял он.

Пять месяцев артист с прошлого года он лежал в больнице из-за последствий инфекции. Осложнения были связаны с легкими. Как писал 5-tv.ru, он скончался на 83-м году жизни в Петербурге. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай.