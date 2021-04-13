После гибели пожарного задержан гендиректор «Невской мануфактуры»

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Светлана Шевченко
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Вместе с ним к следователям доставлен и его заместитель.

Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин; 5-tv.ru

Генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель задержаны в рамках уголовного дела о гибели пожарного в результате крупнейшего за последние несколько лет возгорания в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО „Невская мануфактура“», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемыми по делу проходит руководство организации. Следствие считает, что они достоверно знали о выявленных на основании проверок МЧС нарушениях требований пожарной безопасности, которые не позволяли эксплуатировать комплекс зданий без риска для жизни и здоровья.

«Как сообщалось ранее, по поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре на фабрике „Невская мануфактура“, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ, для дальнейшего всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК России», — добавили в СКР.

На месте уже тлящего пожара продолжают работать криминалисты для установления полной картины происшествия. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

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