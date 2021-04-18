«Это невероятно!» — кто подарил Пугачевой самый большой букет на день рождения?

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Виктория Андреева
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Необычный сюрприз произвел впечатление не только на саму Примадонну российской эстрады, но и на ее супруга Максима Галкина.

Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Примадонна российской эстрады, певица Алла Пугачева отметила свой 72-й день рождения 15 апреля. Но подарки до сих пор ей продолжают поступать. Вот, например, один из преданных фанатов прислал звезде огромный букет роз — он явно не поместится в руки. Кто проявил такую щедрость и заботу — рассказал супруг артистки Максим Галкин.

Несколько часов назад в сторис на странице юмориста в Instagram появились домашние видео. Заметно, что на огромной каменной лестнице в большой корзине расположена масса розочек всех видов и цветов, включая самые экстремальные — фиолетовые.

«Боже, какая красота! Вы посмотрите. Это невероятно! Это невозможно! Нет, ну вы посмотрите!» — не унимался восхищенный Галкин.

Юморист был вынужден признать, что это — самый большой из всех подаренных Пугачевой на день рождения букетов. Даже его собственный ни шел ни в какое сравнение. Отправителю Галкин выразил огромную благодарность.

«Это прислала Света Лобода. Светочка, спасибо тебе за эту красоту от нас с Аллой!» — ходил кругами возле корзины юморист.

Instagram @alla_orfey

Впрочем, и это не все сюрпризы, которые поджидали Аллу Пугачеву в светлый праздник. Ранее 5-tv.ru рассказал и показал, как Примадонна отечественной эстрады отмечала свой день рождения и кто пришел к ней в гости.

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