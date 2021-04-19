«Удовольствие поговорить»: Олеся Малибу о том, сколько и за что платят в эскорте

Скандальная модель Олеся Малибу откровенно рассказала о рынке эскорт-услуг. В отличие от многих девушек она не стесняется открыто говорить о том, что занимается этим видом деятельности, и делится своими наблюдениями.

По словам модели, попадают в сферу эскорта девушки через соцсети. Менеджеры находят кандидаток, пишут им и оговаривают условия. Критерии, по которым отбирают будущих спутниц для толстосумов просты: стройная фигура, силиконовая грудь и накаченные губы.

«Естественно, стараются подбирать молодых девчонок, до 25 лет. Мне сейчас 31 год, но я все еще работаю. Это тоже индивидуальный показатель», — заметила Олеся в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Для тех девушек, которые любят сопровождать клиентов за границу, по ее словам, необходимо знание английского языка. Больше ничего не требуется — здесь не проверяют наличие красного диплома.

«Я не езжу, так что обхожусь русским языком. А насчет образования — а зачем оно там нужно? Туда и без высшего берут», — удивилась вопросу Малибу.

Instagram @monashkao

Уровень заработка эскортницы зависит совсем от других навыков: хитрости, умения поставить себя в ведении дел с менеджером. Сама Олеся зарабатывала, по ее словам, от 150 тысяч до полутора миллионов рублей в месяц. На эти деньги она смогла купить квартиру в центре столицы — на Таганке — и две другие. Однако называть это «легкими деньгами» она отказывается — в эскорте у девушки может быть много проблем: и с непростыми клиентами, и с менеджерами. Некоторых пытаются шантажировать, так как большая часть эскортниц скрывает свой род занятий.

«Меня пытались также шантажировать, требовали 150 тысяч рублей, но я их послала», — призналась Малибу.

Сама Олеся не стесняется говорить о том, что работает в эскорте. Об этом знают даже ее родители. По признанию девушки, работницы этой сферы встречаются на каждом шагу, даже среди медийных персон.

«Многие, конечно, открещиваются. Среди известных телеведущих и балерин можно найти тех, кто занимается подобным делом, но они пытаются это завуалировать», — заметила модель.

Instagram @monashkao

Клиентами ее «коллег по цеху» часто выступают политики, чиновники, бизнесмены, а вот селебрити — редко. Платят девушкам не только и не столько за плотские утехи, сколько за поддержание беседы.

«Интим тут не самое важное, его у мужчин в переизбытке. Максимум пять минут, и потом приятное общение. Платят именно за удовольствие поговорить», — заключила Малибу.

В обычной жизни в отношениях с мужчинами Олеся старается обращать внимание не на финансовое положение кавалера, а на внешний вид. Хотя, по ее признанию, ухаживают за ней в основном небогатые парни.

«Но я строю отношения не ради денег, мне важна красота. Для меня внешность мужчины играет большую роль», — призналась модель.

Один из самых настойчивых ухажеров Малибу — Дмитрий Перваков. В сети он известен под прозвищем «алтарник». В начале марта этого года девушка рассказала, как поклонник напал на нее в метро. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места нападения на Олесю Малибу.