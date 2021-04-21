«Ни на что не жаловался»: родственница звезды сериала «Глухарь» о деталях его смерти

Смерть известного российского актера Алексея Артамонова не могла быть вызвана злоупотреблением наркотиков или алкоголя. Так считает кума артиста — мать его крестника актера Николая Сирина, который вместе с полицией обнаружил разлагающееся тело звезды сериалов «Глухарь» и «Мосгаз».

Родственница Артамонова в беседе с 5-tv.ru, рассказала, что актер вел совершенно здоровый образ жизни.

«Никто ничего не знает, но ничего такого не было, он очень правильный образ жизни вел, ни на что не жаловался. Смерть не насильственная, но мы сами не знаем, только сегодня ночью случилось, ничего не знаем», — поделилась женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве найден мертвым актер Алексей Артамонов. По предварительной информации, причиной смерти артиста мог стать сердечный приступ. Тело пролежало в закрытой квартире несколько дней.