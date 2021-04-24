Министр транспорта Аргентины разбился в загадочном ДТП — видео
Президент страны Альберто Фернандес выразил соболезнования из-за смерти главы Минтранса.
Фото, видео: Twitter @mariomeoni, s_herni
Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в загадочном ДТП. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
На кадрах видно легковой автомобиль черного цвета, лежащий на крыше. На месте аварии работают спасатели.
По информации телеканала TN, министр сам был за рулем, в автомобиле он был один. Марио Меони возвращался из города Росарио, где днем 23 апреля принимал участие в мероприятии с президентом страны Альберто Фернандесом.
Последний уже выразил соболезнования в связи с загадочной смертью своего министра.
«С большой печалью я получил известие о смерти Марио Меони, министра транспорта нашего правительства. Мы потеряли верного, неутомимого и честного политика. Образцового чиновника. Искренне сожалею тем, кто, как и я, его любил и уважал», — написал Фернандес в Twitter.
Con mucha tristeza recibí la ingrata noticia del fallecimiento de @mariomeoni, Ministro de Transporte de nuestro Gobierno.— Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2021
Con él perdemos a un político cabal, incansable y honesto. Un funcionario ejemplar.
Con sincero pesar acompaño a quienes como yo lo han querido y respetado. pic.twitter.com/NV8gX5GmKJ
Обстоятельства, при которых произошло смертельное ДТП, сейчас выясняют специалисты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве произошло ДТП с участием автомобиля с номерами «АМР». По предварительной информации, номера имеют отношение к Министерству обороны РФ.
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