Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в загадочном ДТП. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На кадрах видно легковой автомобиль черного цвета, лежащий на крыше. На месте аварии работают спасатели.

По информации телеканала TN, министр сам был за рулем, в автомобиле он был один. Марио Меони возвращался из города Росарио, где днем 23 апреля принимал участие в мероприятии с президентом страны Альберто Фернандесом.

Последний уже выразил соболезнования в связи с загадочной смертью своего министра.

«С большой печалью я получил известие о смерти Марио Меони, министра транспорта нашего правительства. Мы потеряли верного, неутомимого и честного политика. Образцового чиновника. Искренне сожалею тем, кто, как и я, его любил и уважал», — написал Фернандес в Twitter.

Con mucha tristeza recibí la ingrata noticia del fallecimiento de @mariomeoni, Ministro de Transporte de nuestro Gobierno.

Con él perdemos a un político cabal, incansable y honesto. Un funcionario ejemplar.

Con sincero pesar acompaño a quienes como yo lo han querido y respetado. pic.twitter.com/NV8gX5GmKJ — Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2021

Обстоятельства, при которых произошло смертельное ДТП, сейчас выясняют специалисты.

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