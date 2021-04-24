Министр транспорта Аргентины разбился в загадочном ДТП — видео

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Игорь Рязов
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Президент страны Альберто Фернандес выразил соболезнования из-за смерти главы Минтранса.

Фото, видео: Twitter @mariomeoni, s_herni

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в загадочном ДТП. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На кадрах видно легковой автомобиль черного цвета, лежащий на крыше. На месте аварии работают спасатели.

По информации телеканала TN, министр сам был за рулем, в автомобиле он был один. Марио Меони возвращался из города Росарио, где днем 23 апреля принимал участие в мероприятии с президентом страны Альберто Фернандесом.

Последний уже выразил соболезнования в связи с загадочной смертью своего министра.

«С большой печалью я получил известие о смерти Марио Меони, министра транспорта нашего правительства. Мы потеряли верного, неутомимого и честного политика. Образцового чиновника. Искренне сожалею тем, кто, как и я, его любил и уважал», — написал Фернандес в Twitter.

Обстоятельства, при которых произошло смертельное ДТП, сейчас выясняют специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве произошло ДТП с участием автомобиля с номерами «АМР». По предварительной информации, номера имеют отношение к Министерству обороны РФ.

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