Уголовное дело возбуждено в отношении Александра Паля после избиения хоккеиста

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Василий Заика
Эксклюзив 1 039

Бывший игрок «молодежки» ЦСКА заявил в полицию, что на него якобы напал актер вместе с двумя мужчинами.

Уголовное дело возбуждено в отношении Александра Паля после избиения хоккеиста

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Уголовное дело возбуждено в отношении актера Александра Паля по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» после обвинения в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Инцидент произошел 23 апреля в Москве в районе Хамовники.

Пострадавший спортсмен заявил в полицию, что якобы среди напавших на него 23 апреля трех мужчин он узнал звезду фильма «Парень с нашего кладбища» Александра Паля, с которым ранее лично знаком не был. В результате Кевин Антипов получил серьезные челюстно-лицевые травмы: медики диагностировали у него ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости.

Также хоккеист заявлял, что похожий на актера мужчина во время нападения вел себя неадекватно, возможно, находясь под действием алкоголя или наркотиков.

Актер Александр Паль был задержан после обвинения в избиении Кевина Антипова. Знаменитость доставили в отдел полиции. Вместе с ним был задержан мужчина, который не отрицал причастности к избиению спортсмена. После разбирательства в участке фигуранты были отпущены под подписку о невыезде.

Как стало известно 5-tv.ru, соседи Александра Паля утверждают, что актер злоупотребляет спиртным и ведет себя наглым образом. В его квартире частенько собираются компании. К слову, пострадавшего хоккеиста Кевина Антипова в окружении знаменитости никто не видел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кокляев объяснил причину вероятного нападения Паля на хоккеиста.

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