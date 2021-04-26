Будут ли продавать алкоголь в майские праздники?

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Алексей Хитров
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Роспотребнадзор прокомментировал слухи о запрете торговли спиртным в грядущие длинные выходные.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Instagram @rospotrebnadzor.official

Запрета на продажи алкоголя в майские праздники не будет, информация об этом является фейковой, сообщает Роспотребнадзор на своей странице в Instagram.

«На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя. Сообщения о запрете в Интернете не соответствуют действительности», — говорится в сообщении службы.

Instagram @rospotrebnadzor.official

Накануне в соцсетях и Telegram-каналах стала появляться информация, что с 30 апреля в России может быть ограничена продажа алкогольной продукции. Некоторые источники сообщали, что спиртное в регионах нельзя будет купить с 1 по 10 мая включительно.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, в связи с предстоящими длинными выходными, работодатели должны будут выплатить зарплату сотрудникам заблаговременно, если «день ее выплаты является нерабочим или праздничным».

Как рассказывал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о длинных майских выходных, которые продлятся с 1 по 10 мая включительно. Такое решение было принято в целях борьбы с коронавирусом.

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