Ретроградный Плутон: что не стоит делать в период с 27 апреля по 6 октября?

В период с 27 апреля по 6 октября людей ожидает трудный и длительный астрологический транзит — ретроградный Плутон. Он принесет в жизнь людей много сложностей, однако может быть и полезным, если знать, как правильно вести себя в это время. Специально для 5-tv.ru эксперт по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала, чего лучше избегать в этот период.

Прежде всего эксперт отметила, что Плутон — самая дальняя планета солнечной системы и наименее освещенная. С момента открытия, этот небесный покровитель не обошел зодиакальный круг полностью и считается, что ретроградность такого рода планет оказывает слабое влияние на психологию людей. Однако, по мнению эксперта, это не совсем так.

«Плутон обладает настолько мощной энергетикой — это энергия толпы, энергия, которую трудно укротить, обуздать, остановить. Это сексуальная энергия», — сообщила Карпенко.

Астролог отметила, что эта планета считается коллективной, соответственно в ретроградном режиме она может провоцировать конфликты в обществе.

«Плутон управляет глубокой трансформацией, смертью, возрождением. В этот период лучше заняться духовным самоочищением, очищением пространства вокруг себя. Это касается людей и вещей. Отпустите то, что не работает», — посоветовала астролог.

Эксперт по звездам также посоветовала не держаться за изжившие себя отношения и смело расставаться. Кроме того, лучше попрощаться с манипуляторами в своем окружении. Этот период располагает к тому, чтобы освободиться от всего лишнего.

«Нежелательно брать или давать в долг, оформлять кредиты, ипотеки. Если возможно, отложите хирургические вмешательства», — заключила Карпенко.

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