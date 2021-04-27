Люди с какой группой крови живут дольше остальных?

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Егор Измалкин
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Ученые назвали болезни, которым подвержены носители разной группы крови.

Люди с какой группой крови живут дольше остальных?

Фото: Depositphotos / Vonschonertagen

Тема:
Эпидемия коронавируса

Развитие ряда заболеваний связано с той или иной группой крови, а значит, есть потенциальная возможность установить примерную продолжительность жизни человека. О том, к каким недугам склонны носители той или иной группы, пишет  belnovosti.by..

Согласно последним исследованиям, больше всего повезло обладателям первой группы крови — они реже остальных сталкиваются с болезнями сердца и сосудов и прочими недомоганиями. Именно их можно считать долгожителями.

Носители второй группы чаще других подвержены проблемам с эндокринной системой, они сталкиваются с диабетом и повышенной усталостью и уязвимы перед стрессом и вирусами. Обладатели третьей группы зачастую страдают от радикулита, заболеваний сердца и сосудов. Люди с четвертой группой крови, по мнению специалистов, чаще рождаются с врожденным пороком сердца, но они реже других страдают от инфекций. Некоторые эксперты именуют их «мутантами», ведь четвертая группа самая молодая, ей 1500 лет — она соединила в себе плюсы и минусы и второй и третьей.

Согласно исследованию датских ученых, люди с первой группой также меньше других рискуют подхватить коронавирус. Больше всего зараженных COVID-19 оказалось среди подопытных со второй, третьей и четвертой группами крови. По данным ученых, это объясняется тем, что в первой группе крови не содержится антигенов эритроцитов, пропускающих вирус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, для кого укусы комаров могут быть крайне опасны.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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