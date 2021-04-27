«Между нулем и ничем»: политолог оценил шансы Зеленского изменить Минские соглашения

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 463

Ранее президент Украины выступил с инициативой «изменить и обновить» договор.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; Instagram @asgasparyan; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

«Очередными идиотскими креативами» назвал предложения президента Украины Владимира Зеленского по изменению Минских соглашений российский политолог Армен Гаспарян. Он уверен, что у инициатив лидера Незалежной нет никаких шансов на воплощение в жизнь.

«Шансы на реализацию очередных идиотских креативов господина Зеленского я оцениваю очень высоко, а именно — между нулем и ничем. Я считаю, что это очень высокая оценка, потому что все остальные оценивают с отрицательным коэффициентом», — с сарказмом высказался Гаспарян в беседе с 5-tv.ru.

Политолог обратил внимание, что идея Зеленского вовсе не нова — с ней «носился» еще его предшественник на посту главы Украины Петр Порошенко на протяжении всей своей президентской карьеры. Причем Зеленский тогда критиковал эту идею и говорил, что, когда не будет Порошенко, он договорится о мире. Теперь же, спустя два года, Зеленский, по мере падения рейтинга, с каждым днем все активнее и активнее использует риторику Порошенко. Дошло до того, что уже сам бывший президент его «затроллил», записав специальное видео по этому поводу, отмечает эксперт.

«Проблема не в том, переписывать что-то или нет. Беда Зеленского в ином: Минские соглашения — это идеальный документ с точки зрения международного права. Его бесполезно переписывать. Страны „нормандской четверки“, чтобы сделать Украине приятное, придумали облегченную формулу Штайнмайера, но даже ее Украина не может реализовать. Поэтому это безнадежная история», — резюмировал Гаспарян.

Зеленского политолог снова в саркастической манере призвал оставить в покое и не мешать ему «сходить с ума и делать роковые ошибки».

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить Минские соглашения и обновить некоторые их пункты. Также он предложил параллельно «нормандскому» создать еще один формат с участием «мощных игроков», которые изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Так, в интервью Financial Times лидер Незалежной призвал Великобританию, Канаду и США принять более активное участие в дипломатическом процессе по этому вопросу.

Как сообщал 5-tv.ru, в Госдепе США в ответ на инициативы Зеленского «обновить» Минские соглашения выступили против внесения каких-либо изменений в договор и заявили, что четкое исполнение всех закрепленных в нем обязательств — это единственный способ разрешить конфликт на юго-востоке Украины.

После этого стало известно, что власти Киева впервые с начала конфликта на юго-востоке страны признали его внутриукраинским.

Тема:
Украинский кризис
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