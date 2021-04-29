Она сказала «Да»: как развивался роман Кейт Миддлтон и принца Уильяма

|
Виктория Андреева
1 266

29 апреля герцог и герцогиня Кембриджские празднуют десятую годовщину свадьбы.

Она сказала «Да»: как развивался роман Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Ровно десять лет назад, 29 апреля 2011 года внук королевы Елизаветы II обучился с уроженкой Рединга, нежной и робкой Кейт Миддлтон. Девушке завидовали все — как ей повезло выйти замуж за принца!

Красивая пара

Отношения Кейт и Уильяма начались задолго до того, как они официально в этом признались. Молодые люди познакомились еще в 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Юная студентка поразила принца на празднике первокурсников — уже там ее признали самой обворожительной.

На глаза папарацци влюбленные попались в 2003 году. Кейт и Уильям отправились отдыхать в Альпы, на горнолыжный курорт. Там их увидели возле фуникулера — больше скрываться от публики влюбленные не стали. В 2006-м молодой человек пригласил спутницу на традиционный рождественский ланч с Елизаветой II. Еще не было официального предложения руки и сердца, но члены королевской семьи уже знали — эта пара проживет вместе долгие годы.

Так и случилось. Осенью 2010 года влюбленные объявила о помолвке. Уильям сделал предложение красиво — в Кении он подарил избраннице кольцо своей матери, трагически погибшей принцессы Дианы. К торжеству готовились долго и усердно — за церемонией наблюдал весь мир!

22 июля 2013 года у пары родился первенец — принц Джордж. В мае 2015-го — дочка Шарлотта, а еще спустя три года, 23 апреля 2018-го Кейт родила сына Луи. Принц Уильям был счастлив, как и все члены его семьи.

День бракосочетания для герцога и герцогини Кембриджских — особый праздник. В честь него влюбленные поделились с фанатами трогательными семейными фото из архива.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Chris Floyd (@chrisfloyd)

Пользователи сети не переставали восхищаться Кейт и Уильямом. Многие признавались, что только мечтать могут о такой дружной и крепкой семье.

«Он так нежно на нее смотрит! Какое чудо!»

«Это потрясающе! Долгих лет вам!»

«Счастья, любви, гармонии! Обожаю вас!» — обращались к паре фолловеры.

www.globallookpress.com / Pool

Ранее 5-tv.ru рассказал о грандиозном скандале в королевской семье.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
74.94
-0.02 90.43
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
«Мы не будем этого терпеть»: Кремль ответил на поведение властей Чехии
13:27
Она сказала «Да»: как развивался роман Кейт Миддлтон и принца Уильяма
13:23
Третье дано: глава Минюста Чехии заявила о еще одной версии взрыва во Врбетице
13:19
«Люба в полном шоке!» — муж Успенской захотел забрать у нее особняк
13:12
«Нож и пулемет»: сторонники украинских радикалов готовили массовые убийства в РФ
13:06
Американцев испугало российское оружие, способное «убивать» ракеты и спутники

Сейчас читают

Какие знаки зодиака разбогатеют в мае 2021 года
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный
Черная Луна, статичный Сатурн и другие: астропрогноз на май 2021 года
Насколько вы внимательны? 28 простых вопросов, на которые ответят не все

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака