Она сказала «Да»: как развивался роман Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Ровно десять лет назад, 29 апреля 2011 года внук королевы Елизаветы II обучился с уроженкой Рединга, нежной и робкой Кейт Миддлтон. Девушке завидовали все — как ей повезло выйти замуж за принца!

Красивая пара

Отношения Кейт и Уильяма начались задолго до того, как они официально в этом признались. Молодые люди познакомились еще в 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Юная студентка поразила принца на празднике первокурсников — уже там ее признали самой обворожительной.

На глаза папарацци влюбленные попались в 2003 году. Кейт и Уильям отправились отдыхать в Альпы, на горнолыжный курорт. Там их увидели возле фуникулера — больше скрываться от публики влюбленные не стали. В 2006-м молодой человек пригласил спутницу на традиционный рождественский ланч с Елизаветой II. Еще не было официального предложения руки и сердца, но члены королевской семьи уже знали — эта пара проживет вместе долгие годы.

Так и случилось. Осенью 2010 года влюбленные объявила о помолвке. Уильям сделал предложение красиво — в Кении он подарил избраннице кольцо своей матери, трагически погибшей принцессы Дианы. К торжеству готовились долго и усердно — за церемонией наблюдал весь мир!

22 июля 2013 года у пары родился первенец — принц Джордж. В мае 2015-го — дочка Шарлотта, а еще спустя три года, 23 апреля 2018-го Кейт родила сына Луи. Принц Уильям был счастлив, как и все члены его семьи.

День бракосочетания для герцога и герцогини Кембриджских — особый праздник. В честь него влюбленные поделились с фанатами трогательными семейными фото из архива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Floyd (@chrisfloyd)

Пользователи сети не переставали восхищаться Кейт и Уильямом. Многие признавались, что только мечтать могут о такой дружной и крепкой семье.

«Он так нежно на нее смотрит! Какое чудо!»

«Это потрясающе! Долгих лет вам!»

«Счастья, любви, гармонии! Обожаю вас!» — обращались к паре фолловеры.

www.globallookpress.com / Pool

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