«Невозможно забыть»: На могиле солистки «Фристайла» Кирсо поставили памятник

На могиле умершей год назад солистки «Фристайла» Нины Кирсо установили памятник. Снимком с Монастырского кладбища украинского города Полтава поделилась в Facebook сестра почившей знаменитости Алла Кирсо.

«Как быстро прошел год… Еще один из тех страшных трех… Очень сложно подобрать слова… За это время все поменялось в моей жизни… Стою у могилы, и понимаю, что ничего изменить нельзя. Тяжело терять близких… Больно жить без них… Невозможно забыть… Нужно только отпустить», — написала родственница артистки.

Instagram @kirso.alla

О памятнике также рассказал ее коллега по группе — поэт, клавишник и солист Сергей Кузнецов. Могила находится на кладбище, расположенном на склоне горы рядом с Крестовоздвиженским монастырем Полтавской епархии Украинской православной церкви.

«Он (монастырь — Прим.ред), к слову, расположен недалеко от дома, где жили Нина и с мужем Анатолием Розановым — строение очень хорошо видно из окон их дома. Нина регулярно бывала в этом монастыре на службах. Недалеко от Нины похоронены ее родители и две бабушки. Кладбище очень старое, там покоятся внучка Пушкина, ее дочь и внучатая племянница Гоголя», — отметил музыкант в беседе со Starhit.ru.

Инсульт случился у солистки группы «Фристайл», когда она находилась одна дома. Обстоятельства сложились против нее: муж и другие члены группы в тот момент были на гастролях. Кирсо провела четыре часа без посторонней помощи. Впоследствии врачи указали Розанову, что такой срок критичен при остром нарушении кровоснабжения мозга. Тем не менее супруг и остальные близкие исполнительницы хитов «Цветет калина» и «Давайте выпьем за мужчин» делали все возможное для ее восстановления и до конца надеялись на чудо.

Ранее 5-tv.ru писал, Розанов потратил баснословные суммы на лечение жены в киевской клинике. Однако недобросовестные врачи лишь кормили Анатолия обещаниями. Когда создатель «Фристайла» понял, что его обманывают, он перевел Кирсо в клинику Полтавы. Но и там усилия медиков оказались тщетны.