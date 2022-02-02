Можно ли по анализу крови предсказать послеоперационное осложнение

Анализ крови не может предсказать появление послеоперационных осложнений у пациента. Еще один миф о медицине разрушила в беседе с 5-tv.ru хирург Ирина Евсюкова.

По ее словам, исключить полностью развитие такого неблагоприятного для пациента сценария нельзя даже с учетом того, что медицина шагнула далеко вперед.

«Любая операция для организма — это стресс. И несмотря на развитие современной медицины, вероятность развития послеоперационных осложнений составляет порядка 10% всех случаев операций», — рассказала врач.

Часто люди после операций жалуются на повышение уровня лейкоцитов в крови. Многие видят в этом признак возникновения осложнения после хирургического вмешательства. Однако, по словам медика, это далеко не всегда следует трактовать именно так.

«Повышение уровня лейкоцитов может наблюдаться при острых бактериальных, при вирусных инфекциях, при любых инфекционных и воспалительных заболеваниях. А также при аутоиммунных и так далее. Но есть такое понятие, как физиологическое повышение уровня лейкоцитов. Это может происходить при стрессе, при выраженных эмоциональных или физических воздействиях. Поэтому уровень лейкоцитов — не стопроцентный специфический показатель», — объяснила Евсюкова.

Другой показатель, по которому ошибочно судят о возникновении осложнений — повышение уровня белков острой фазы воспаления. Но и этот признак может оказаться ложным, предупредила хирург.

«Все эти показатели имеют диагностическую ценность. Они позволяют судить об адекватности антибактериальной терапии, но ни в коем случае не предсказывать послеоперационное осложнение», — заверила она.

Основную роль в прогнозировании послеоперационных осложнений играет врач, который основывается на жалобах пациента, осмотре, анализе всех показателей крови и анализе диагностических исследований.

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