Не только энцефалит: какие опасные заболевания передаются через укусы клещей

С наступлением тепла многих потянуло на природу — дача, прогулки в лесу, пикник с шашлыками. Но не все помнят, что с наступлением весны и лета появляются и клещи. А если и помнят, то знают только о риске заразиться энцефалитом.

Однако врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин в беседе с 5-tv.ru пояснил, что клещи представляют куда большую опасность. Все потому, что переносят огромное количество других опасных заболеваний.

Букет опасных заболеваний

«Иксодовые клещи могут быть опасны тем, что они переносят не только клещевой энцефалит и болезнь Лайма, но также могут переносить гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, — рассказал эксперт. — Все это заболевания, которые передаются с укусом клеща. И самое важное, что клещ может заражать этими заболеваниями всеми одновременно».

Действительно, даже прививка от энцефалита не спасет, если на пути встретится так называемый суперинфицированный клещ.

Болезнь Лайма

Жителям Москвы и Подмосковья повезло — там нет клещевого энцефалита. Но это не значит, что нужно ослаблять бдительность. Особенно, если выезжать в другие регионы России. Не стоит забывать и о клещевом системном боррелиозе — болезни Лайма, которая у многих на слуху.

«В московском регионе широко присутствует болезнь Лайма. Это не такая тяжелая болезнь — она легко лечится, если ее вовремя диагностировать, но при этом может вызывать хроническое течение, если вовремя не диагностировать. И дальше она может проявляться неожиданными симптомами. Все потому, что у нее сложное и скрытое течение», - напомнил Николай Дубинин.

Как защититься от укусов клещей?

«Самый лучший вариант, чтобы не заразиться клещевыми инфекциями, — это неспецифическая профилактика, — добавил дезинфектолог. — Потому что вакцина от клещевого энцефалита защитит от энцефалита, а заразится при присасывании клеща можно несколькими сразу инфекциями».

Все рекомендации неспецифической профилактики знакомы нам с детства:

Заправленные в носки длинные брюки;

Одежда

Головной убор;

Обработка кожи и одежды репеллентом;

Взаимный осмотр друг друга после посещения леса»

Отказ от установки палатки в густой траве.

Эти простые, но действенные советы помогут уберечься от беды. А если клещ все же укусил, нужно обязательно сдать его на тестирование. Причем проверить насекомое не только на энцефалит, но и на другие инфекции.

Ранее 5-tv.ru публиковал тест на тему того, как уберечься от клещей.