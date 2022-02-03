Вернуть не получится: как реагировать на раннюю половую жизнь своего ребенка
Психолог Никита Карпов предостерегает от криков и скандалов: к диалогу о сексе важно подготовиться заранее.
Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru
Половые отношения — серьезная тема для разговора. Обсуждать секс и нюансы, связанные с ним, порой боятся даже взрослые люди. Что уж говорить о дискуссии между подростками и их родителями — настоящая пытка.
Чаще всего молодые люди не нуждаются в советах родителей. Они вступают в половую жизнь обдуманно, изучив всю важную информацию. Но порой бывают и исключения.
Что делать, если ребенок рано начал интимную жизнь и как правильно на это реагировать — читателям 5-tv.ru рассказал детский и подростковый психолог Никита Карпов.
Разговор — не приговор
Всем столкнувшимся с подобной проблемой родителям эксперт советует усвоить простую истину: нельзя смеяться над ребенком и его ругать. По факту взрослых беспокоят лишь три важные темы: нежелательная беременность, опасные инфекции и осуждение со стороны. Обсуждая эти нюансы, важно проявить искреннее участие.
Кроме того, перед беседой с подростком каждый родитель должен задать себе важный вопрос: к чему должны прийти стороны? Идеальный вариант — сформировать у ребенка адекватное отношение к сексу и добиться его максимального расположения.
Никита Карпов предостерегает: если наследник будет бояться родительского напора, в случае возникновения действительно острых проблем, за советом он не обратится.
Четыре шага к полному доверию
Чтобы не навредить подростку и заслужить его доверие, психолог советует следовать простой схеме.
Первый — отставить панику и действовать с «холодной головой».
Второй — поставить перед собой конкретные задачи: инструктаж на случай беременности, болезней и прочего.
Третий шаг — «подучить матчасть». Необходимо это, в частности, для профилактики разного рода насилия и выявления нестандартных наклонностей.
Четвертый — начать разговор с корректных вопросов. Не стоит перебивать подростка. Важно слушать и слышать его, а не читать нотации.
«Вернуть все назад не получится. Ребенок уже вступил в половые отношения. Просто убедитесь, что ваши отношения предполагают разговор на тему секса, чувств и любви. Важно об этом помнить. Для подростков это не взаимоисключающие вещи», — заключил психолог.
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