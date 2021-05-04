Штампуя штаммы: названа «страна-лаборатория» по выведению новых видов COVID-19
В прошлом месяце в стране обнаружили вариацию коронавируса с 18 мутациями.
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В некоторых странах ситуация с распространением коронавируса настолько кризисная, что целые государства невольно становятся своеобразной лабораторией по производству новых вариаций заболевания. Первенство в антирейтинге среди таких стран ученые отдали Бразилии.
«У нас сложился „идеальный шторм“, поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше. Выявление новых штаммов носит спорадический характер, когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий», — заявил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.
Его коллега вирусолог из Федерального университета Минас-Жерайс подтвердил данные о столь печальной тенденции. Более того, он рассказал, что в прошлом месяце удалось выявить новый вид коронавируса, который содержал в себе 18 мутаций.
«Новый штамм из города Белу-Оризонти имеет общие характеристики с вариантами, которые уже циркулировали в Бразилии, но у него также есть новые особенности», — приводит слова ученого РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые штаммы СОVID-19 выявили в 54 российских регионах. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране может измениться уже в ближайшее время.
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