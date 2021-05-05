«Настало время»: Яна Кошкина рассказала о неожиданной связи с Богомоловым

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Анастасия Шадская
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Звезда сериала «Домашний арест», фильмов «Красотка в ударе» и «Одноклассницы» поделилась с поклонниками радостной новостью.

«Настало время»: Яна Кошкина рассказала о неожиданной связи с Богомоловым

Фото: Instagram @konbog75

Известная своими пышными формами актриса Яна Кошкина рассказала о существовании связи между ней и скандальным режиссером Константином Богомоловым. Она будет играть в его спектакле. Об этом звезда сериала «Домашний арест», фильмов «Красотка в ударе» и «Одноклассницы» сообщила своим подписчикам в Instagram.

«Мои дорогие, настало время поделиться с вами важной новостью! Уже завтра состоится мой дебютный выход на сцену в спектакле „Бесы Достоевского“, в постановке Константина Юрьевича Богомолова», — написала она.

Постановка с участием Кошкиной состоится в московском «Театре на Малой Бронной» вечером 5 мая. При этом заявление актрисы сам Богомолов не подтвердил — он в последнее время редко находит время для соцсетей.

Нет имени Яны Кошкиной и в перечне артистов на странице спектакля с официального сайта театра. Зато там значится, что в «Бесах» будут играть Никита Ефремов, Владислав Долженков, Александра Ребенок и другие актеры.

 
 
 
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Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

Несмотря на это, фанаты Яны Кошкиной поспешили ее поздравить.

«Рад за вас! Успешного дебюта!»;

«Ух ты!»;

«Наконец-то, серьезное произведение. Рад за вас, у вас все получится. Удачи», — написали они в комментариях.

Яна Кошкина прославилась своими ролями в сериалах «Молодежка. Взрослая жизнь», «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо!». Также ее регулярно «сводят» в сети то с одним, то с другим холостяком.

Ранее 5-tv.ru писал, как Константин Богомолов оправдался за окровавленный тампон в своей постановке.

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