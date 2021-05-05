Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и прооперировали

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову экстренно доставили в больницу и прооперировали. Об этом сообщает Starhit.ru.

По информации издания, поющая телеведущая находится на операционном столе одной из столичных клиник прямо в эти минуты. Информации о состоянии 35-летней знаменитости нет. Ее представители и родственники отказались давать комментарии о ситуации.

Обычно активная в социальных сетях Бузова не выкладывала ничего в Instagram уже около 19 часов. Последние видео она выкладывала из автомобиля, а также на природе — что могло случиться, пока непонятно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5 мая в больницу попала Регина Тодоренко.