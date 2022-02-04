Можно ли забеременеть от двух мужчин одновременно

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 3 449

По словам экспертов, у животных, например, кошек и собак подобное явление встречается довольно часто.

Можно ли забеременеть от двух мужчин одновременно

Фото: Depositphotos /AllaSerebrina

Считается, что зачать детей от двух мужчин одновременно невозможно, однако подобное в природе случается, хоть и крайне редко.

Так, в Турции женщина родила сыновей-двойняшек, зачатых одновременно от мужа и любовника. Это обнаружилось, когда законный супруг турчанки, недоумевавший, почему один из двойняшек на него совсем не похож, решил провести ДНК-экспертизу. Она показала, что мужчина приходится биологическим отцом только одному ребенку, тогда как его жена — биологическая мать обоих детей.

Иначе говоря, двойняшки были зачаты от разных отцов. Это очень редкое явление, называемое в науке гетеропатернальной суперфекундацией, то есть оплодотворением двух или более яйцеклеток одного овуляционного периода сперматозоидами разных мужчин.

По словам директора Пекинского Чжунчжэнского судебного идентификационного центра Дэна Яцзюня, вероятность такого случая равняется одному на десять миллионов.

«Во-первых, матери необходимо произвести две яйцеклетки вместо одной в один месяц, чтобы получились двойняшки. Во-вторых, ей необходимо вступить в сексуальный контакт с двумя мужчинами за короткий промежуток времени, чтобы такое произошло», — цитирует эксперта Сlutch.

Уточняется, что в случаях оспаривания отцовства суперфекундация выявляется всего у 2,4% пар близнецов, тогда как у животных — тех же кошек и собак — это достаточно частое явление.

К слову, муж турчанки, уличенной в измене, ушел от нее. От женщины отказались родители, а суд запретил ей общаться с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вес ребенка влияет на его дальнейшую жизнь.

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