Церемония прощания с народным артистом РФ Ефимом Каменецким прошла в петербургском драматическом театре имени Комиссаржевской, где актер играл последние 34 года своей жизни. 5-tv.ru публикует видео с церемонии прощания.

На траурном мероприятии собрались друзья, коллеги и близкие народного артиста РФ. В адрес почившего актера прозвучало много теплых слов. С прощальной речью выступил и главный режиссер драматического театра имени Комиссаржевской Леонид Алимов.

«Это просто как гром среди ясного неба. Об одном жалею, что всего лишь три-четыре года тесного общения было с Ефимом Александровичем. Не было ни одного спектакля и ни одной премьеры в нашем театре, которую бы он не посетил, и я знаю точно, что не по одному разу. И всегда находил какие-то добрые, нужные слова. Это и лично у меня, и у всех у нас, останется в сердце», — сказал Леонид Алимов.

Звезда фильма «Ты у меня одна» Ефим Каменецкий умер в возрасте 85 лет в Санкт-Петербурге. Причина смерти до сих пор неизвестна.

Театральным подмосткам Ефим Каменецкий отдал более 60 лет. Играть он начал в 1958 году в Пензенском областном драматическом театре имени Анатолия Луначарского. Затем работал в казанских ТЮЗе и БДТ, Рижском театре русской драмы, Ленинградском театре имени Ленсовета, а в 1987 году и до конца своих дней был одним из ведущих актеров Театра имени Веры Комиссаржевской.

Ефим Каменецкий также сыграл десятки ролей в кино. Одной из известнейших картин с его участием стала мелодрама «Ты у меня одна». Кроме этого, актера можно было увидеть в лентах «Проводы белых ночей», «Строгая мужская жизнь», «Объяснение в любви», «Петр Первый. Завещание» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Батальона» расплакалась, рассказывая об умершем Ефиме Каменецком.