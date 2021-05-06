В Петербурге простились со звездой фильма «Ты у меня одна» Ефимом Каменецким — видео

|
Анна Васильева
Эксклюзив 2 163

Народный артист РФ ушел из жизни 3 мая на 86-м году жизни.

Фото, видео: Кадр из сериала "Семейный альбом" (2015г.); 5-tv.ru

Церемония прощания с народным артистом РФ Ефимом Каменецким прошла в петербургском драматическом театре имени Комиссаржевской, где актер играл последние 34 года своей жизни. 5-tv.ru публикует видео с церемонии прощания.

На траурном мероприятии собрались друзья, коллеги и близкие народного артиста РФ. В адрес почившего актера прозвучало много теплых слов. С прощальной речью выступил и главный режиссер драматического театра имени Комиссаржевской Леонид Алимов.

«Это просто как гром среди ясного неба. Об одном жалею, что всего лишь три-четыре года тесного общения было с Ефимом Александровичем. Не было ни одного спектакля и ни одной премьеры в нашем театре, которую бы он не посетил, и я знаю точно, что не по одному разу. И всегда находил какие-то добрые, нужные слова. Это и лично у меня, и у всех у нас, останется в сердце», — сказал Леонид Алимов.

Звезда фильма «Ты у меня одна» Ефим Каменецкий умер в возрасте 85 лет в Санкт-Петербурге. Причина смерти до сих пор неизвестна.

Театральным подмосткам Ефим Каменецкий отдал более 60 лет. Играть он начал в 1958 году в Пензенском областном драматическом театре имени Анатолия Луначарского. Затем работал в казанских ТЮЗе и БДТ, Рижском театре русской драмы, Ленинградском театре имени Ленсовета, а в 1987 году и до конца своих дней был одним из ведущих актеров Театра имени Веры Комиссаржевской.

Ефим Каменецкий также сыграл десятки ролей в кино. Одной из известнейших картин с его участием стала мелодрама «Ты у меня одна». Кроме этого, актера можно было увидеть в лентах «Проводы белых ночей», «Строгая мужская жизнь», «Объяснение в любви», «Петр Первый. Завещание» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Батальона» расплакалась, рассказывая об умершем Ефиме Каменецком.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.58
-0.28 89.68
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
Волшебный период: когда важно загадать желание на неделе с 10 по 16 мая?
17:53
Путин: длинные майские выходные улучшили ситуацию с коронавирусом в России
17:37
В Петербурге простились со звездой фильма «Ты у меня одна» Ефимом Каменецким — видео
17:23
«Расстрелять!»: Лоза, Лещенко и Винокур осудили Саеву за меркантильность
17:09
Похудевшие и счастливые: Звезды, кардинально сменившие имидж
17:06
Мировая катастрофа: более 150 мертвых редких тюленей нашли на побережье Каспия

Сейчас читают

«Ругаются и обзывают»: кто выгнал из дома 89-летнюю звезду «Полосатого рейса»?
Ольгу Бузову перевели в реанимацию
Ну ты и. . .! Какая вы сволочь по знаку зодиака?
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака