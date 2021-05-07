Жертва «уколов красоты» Алентова пришла помолодевшей на день рождения зятя

Актриса Вера Алентова впервые за долгое время вышла в свет ради празднования 56-летия своего зятя Игоря Гордина. Звезда фильма «Москва слезам не верит» поразила своим молодым видом. А ведь еще недавно в интернете сетовали, что перестали узнавать свою любимицу из-за ее чрезмерного увлечения пластической хирургией и «уколами красоты».

Снимками и видео со скромного семейного торжества поделилась с подписчиками в Instagram ее дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

«Хороший день был», — написала она.

Instagram @juliavmenshova

День рождения Гордина отмечали в уютном ресторане в узком кругу — только Алентова, Меньшова с мужем и их дети — Андрей и Таисия. Имениннику вынесли торт, и тот с удовольствием задул на нем свечи.

Вера Алентова выбрала для празднования простой образ — ярко-синюю блузку, кремовые брюки и темные очки. В марте ходили слухи, что артистка больше не может закрывать глаза полностью. Якобы, виновата в этом была неудачная блефароплатика. Однако на новых снимках Алентова отлично выглядит — она вновь помолодела.

На общем фото они с Меньшовой напоминают не мать и дочь, а сестер. Схожести им придают похожие прически и черты лица. Народная артистка РФ редко появляется на публике в последнее время, так что любой ее выход в свет — большая радость для фанатов. Тем более — такой эффектный.

Instagram @juliavmenshova

Юлия Меньшова и Игорь Гордин женаты друг на друге второй раз. Их первый брак распался в 2003 году, вскоре после рождения дочери Таисии. Но через несколько лет экс-супруги воссоединились и снова сыграли свадьбу. С тех пор они были неразлучны.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало с актерами фильма «Москва слезам не верит».