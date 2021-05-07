«Не надо!» — госпитализированной Бузовой запретили плакать в больнице
Поющая телеведущая накануне перенесла хирургическую операцию. В обращении к поклонникам она жаловалась, что не может прекратить плакать.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Instagram @buzova86
Поющей телеведущей Ольге Бузовой, которая сейчас восстанавливается в столичной больнице после хирургической операции, запретили плакать. Об этом ей сообщила медсестра. Запись беседы знаменитость опубликовала в разделе сторис в Instagram.
«Смотрите, чтобы больше не плакали!», — сказала сотрудница больницы, стоя с цветами в руках.
«Я всегда плачу», — ответила ей Бузова
«Не надо! Не надо», — дважды повторила после этого медик.
Бузова поблагодарила женщину за заботу, после чего сказала, что за ней ухаживают «самые лучшие медсестры».
Что стало причиной госпитализации знаменитости, на данный момент не известно. Ее окружение отказывается комментировать ситуацию. Сама Ольга в обращении к подписчикам пообещала, что расскажет все позже.
Как сообщал 5-tv.ru, в своем обращении Бузова также призналась, что не может прекратить плакать после наркоза. О последствиях операции она рассказала сквозь слезы.
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