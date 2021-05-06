«Легче не становится»: Бузова сквозь слезы рассказала о последствиях операции

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram сторис, в которых рассказала о самочувствии после перенесенной операции. В настоящий момент она находится в больнице, куда ее экстренно госпитализировали 5 мая.

«Я не знаю, то ли это наркоз, то ли еще что-то. Постоянно плачу. Постоянно плачу. И не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость. Температура поднялась. Думаю, станет легче, я вам все расскажу. Но легче не становится. Я знаю, что все переживают за меня. Простите, что переживаете. Все нормально. Все будет хорошо. Главное, самое страшное позади. Сейчас только нужно восстанавливаться. Я вас люблю. Спасибо всем за добрые слова. Ваша Оля», — сквозь слезы сказала Бузова.

В предыдущих видео телезвезда извинилась перед поклонниками за то, что долго не выходила на связь. Также она сообщила, что ее родители знают, что с ней уже все хорошо.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, Ольга Бузова была экстренно госпитализирована и прооперирована в среду, 5 мая. С тех пор она находится в реанимации. Что стало причиной этого — неизвестно. Близкие и коллеги Ольги Бузовой не комментируют произошедшее с поющей ведущей. В результате появились три версии того, что послужило причиной экстренной операции.

По одной из версий, причиной госпитализации ведущей стала травма, полученная ей во время подготовки к прошлогоднему шоу «Ледниковый период». По второй версии, помощь медиков ей потребовалась из-за серьезных проблем со зрением. Есть и третья — некоторые пользователи соцсетей считают, что Ольга Бузова пытается увеличить свою популярность с помощью хайпа на болезни.