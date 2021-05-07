«Верю, что все будет хорошо»: итог операции Топалова станет известен через 2-3 дня

Состояние певца Влада Топалова удовлетворительное. Медики не видят угрозы его жизни и здоровью. Об этом сообщила супруга артиста, телеведущая Регина Тодоренко.

Звезда записала несколько сторис в Instagram по пути из больницы. Она дежурит рядом с кроватью любимого мужчины днем и ночью. Оторвавшись от дел, Тодоренко рассказала, что итог операции Топалова станет известен через двое-трое суток. Однако что именно произошло с артистом, звезда пока уточнять не стала.

«Спасибо вам, что вы интересуетесь. Он идет на поправку, надеюсь. Я почему-то верю, что все будет хорошо. Спасибо, что вы верите тоже!» — обратилась к фолловерам телеведущая.

Супруга Влада Топалова передала всем большой привет от артиста и отметила, что он ценит заботу и поддержку окружающих. Она также отметила, что 7 мая врачи впервые разрешили ей поспать вместе с мужем. До этого она в течение нескольких суток спала у его больничной койке на раскладушке.

Instagram @reginatodorenko

Об экстренной госпитализации Влада Топалова стало известно накануне. Артист выложил в сеть фото и видео из больничной палаты, где была хорошо видна трубка, торчащая из его живота. Голос певца был слабым, однако он пытался шутить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конкретных комментариев по состоянию звезды не дали ни его PR-директор Нина Пономаренко, ни менеджер Юрий. Первая заверила, что у Топалова все хорошо, а второй и вовсе узнал о приключившемся из СМИ.