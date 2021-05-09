«Гадина!» — Шура пригрозил посягнувшему на имущество певицы мужу Успенской

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Алина Потёмкина
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Состояние артистки ухудшилось на фоне новостей о претензиях супруга.

«Гадина!» — Шура пригрозил посягнувшему на имущество певицы мужу Успенской

Дележ имущества с мужем подкосил здоровье королевы русского шансона Любови Успенской. Супруг Александр Плаксин подал иск и хочет отсудить у звезды половину недвижимости в США, за которую платила его благоверная. Но на защиту певицы готовы встать ее друзья. Так, Шура (настоящее имя Александр Медведев — Прим. ред.) заявил изданию «Собеседник», что в стране найдется немало поклонников, которые вместе с ним смогут дать отпор наглецу.

По словам артиста, он знаком и дружит с Успенской более 20 лет, и уважает ее за то, как она сама добилась успеха. И поэтому не допустит, чтобы у нее отняли нажитое непосильным трудом.

«Я в шоке! Я знаю Любу 25 лет. Она — моя подруга. Женщина, которая сделала себя сама. И какой-то там гадина, с которым она рассталась и который живет за рубежом, хочет разделить имущество… Мой дорогой, учти: в России нас очень много — тех, кто любит Любу. И мы дадим тебе просраться! Любка, я тебя люблю. Мы с тобой!» — сказал Шура.

Бизнесмен, с которым певица состоит в браке с 1987 года, потребовал у артистки половину денег на ее российских и американских счетах, часть квартиры в Штатах и роскошного особняка под Москвой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует Любовь Успенская после новостей о разделе имущества — здоровье звезды пошатнулось.

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