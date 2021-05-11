Большинству детей, пострадавших в Казани, проведены операции
По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, несмотря на подавленное состояние, пациенты настроены оптимистично.
Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; Аппарат детского омбудсмена в РФ
Пострадавшим при стрельбе в Казани детям, которые находятся не в реанимации, проведены операции, они отошли от наркоза. Об этом в эфире федерального телеканала сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Что касается тех детей, которые находятся не в реанимации, то операции все необходимые им на данный момент уже произведены, все дети уже отошли от наркоза», — сказала омбудсмен.
Анна Кузнецова добавила, что пациенты, несмотря на подавленное после пережитого ужаса состояние, сохраняют оптимистичный настрой.
«Поговорила с каждым. Конечно, дети находятся в достаточно подавленном состоянии, со всеми общаются психологи, психологов хватает. Маленькие дети есть, есть те, кто постарше, которые уже понимают, что произошло. Те, кто помладше, с ними попроще было завязать разговор, поговорили об увлечениях, о планах, родители со многими находятся рядом», — цитирует Анну Кузнецову РИА Новости.
Также уполномоченный по правам ребенка в РФ посетила самого маленького пострадавшего. Мальчик в этот момент приходил в себя после наркоза.
«Все, конечно, переживают, но настроение достаточно боевое. Он мне обещал обязательно выздороветь. И это говорит о том, что дети, несмотря ни на что, оптимистичны», — сказала детский омбудсмен.
Анна Кузнецова подчеркнула, что медикам, которые сейчас работают с пострадавшими, следует выразить огромную благодарность.
11 мая утром в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Республики Татарстан, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен.
Глава региона Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, был ли шанс предотвратить стрельбу в Казани.
- 11 мая
- Был ли шанс предотвратить стрельбу с 10 погибшими в Казани — репортаж
- 11 мая
- Охранял вахтер? Как трагедия в Казани вскрыла системную проблему российских школ
- 11 мая
- Взяла удар на себя: учительница спасала детей от стрельбы в казанской школе
- 11 мая
- По улицам с ружьем: идущий расстреливать людей в казанскую школу подозреваемый попал на видео
- 11 мая
- «Человек с отклонениями»: эксперт-криминалист объяснил действия подозреваемого в стрельбе в казанской школе
- 11 мая
- Собирался, как на кабанов: Перед стрельбой в школе подозреваемый купил 1000 патронов
- 11 мая
- Десять жертв: полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе Казани
- 11 мая
- В Казань отправились специалисты по огнестрельным ранениям
- 11 мая
- «Шок»: учитель казанской школы рассказал, были ли предпосылки трагедии
- 11 мая
- «Пугает эта мысль»: школьник о том, что его чудом спасло от гибели при стрельбе в Казани
Читайте также
45%
0.02 90.00
0.49
Нашли ошибку?