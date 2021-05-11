Большинству детей, пострадавших в Казани, проведены операции

Пострадавшим при стрельбе в Казани детям, которые находятся не в реанимации, проведены операции, они отошли от наркоза. Об этом в эфире федерального телеканала сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Что касается тех детей, которые находятся не в реанимации, то операции все необходимые им на данный момент уже произведены, все дети уже отошли от наркоза», — сказала омбудсмен.

Анна Кузнецова добавила, что пациенты, несмотря на подавленное после пережитого ужаса состояние, сохраняют оптимистичный настрой.

«Поговорила с каждым. Конечно, дети находятся в достаточно подавленном состоянии, со всеми общаются психологи, психологов хватает. Маленькие дети есть, есть те, кто постарше, которые уже понимают, что произошло. Те, кто помладше, с ними попроще было завязать разговор, поговорили об увлечениях, о планах, родители со многими находятся рядом», — цитирует Анну Кузнецову РИА Новости.

Также уполномоченный по правам ребенка в РФ посетила самого маленького пострадавшего. Мальчик в этот момент приходил в себя после наркоза.

«Все, конечно, переживают, но настроение достаточно боевое. Он мне обещал обязательно выздороветь. И это говорит о том, что дети, несмотря ни на что, оптимистичны», — сказала детский омбудсмен.

Анна Кузнецова подчеркнула, что медикам, которые сейчас работают с пострадавшими, следует выразить огромную благодарность.

11 мая утром в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Республики Татарстан, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен.

Глава региона Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, был ли шанс предотвратить стрельбу в Казани.