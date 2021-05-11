В самый разгар учебного дня в 175-ю школу ворвался, предположительно, ее бывший выпускник и открыл стрельбу на поражение. Жертвами атаки стали девять человек, в основном, дети. Еще более 20 в больнице. С места передает Семен Еремин.

Происходящее в камере сложно назвать допросом. Задержанный после вооруженного нападения на школу издает нечленораздельные звуки, кричит как зверь, матерится. Заявляет, что ранее в нем пробудился монстр, и тогда молодой человек почувствовал себя богом.

Этим утром, предположительно, 19-летний Ильназ Галявиев вышел из дома в маске и с оружием в руках. По пути в школу — как ни в чем не бывало — помахал кому-то из прохожих. В таком же устрашающем виде подозреваемый и зашел в здание.

На входе путь нападавшему преградила вахтер. Он и стал первой целью Галявиева. Раненый пожилой мужчина сумел нажать тревожную кнопку. Сигнал поступил в полицию в 9:25. В это время молодой человек уже беспощадно расстреливал всех, кого встречал на пути. Дети с учителями забаррикадировались в классах.

Некоторые в этой ситуации приняли решение спасаться бегством — выпрыгнуть из окна. К зданию оперативно начали стягиваться бойцы Росгварии, сотрудники экстренных служб. Началась эвакуация. Учителя рассказывают, что самое сложное было — успокоить школьников.

Это кадры, снятые прямо в здании школы. Дети спешат на улицу. Снимают последствия взрыва, который устроил подозреваемый. Обломками усыпан коридор. Стекла выбиты.

Жители соседних домов наблюдали за развитием трагических событий из окон. Слышны крики и хлопки. Многие потом бежали к школе, чтобы помочь спасти раненых.

Злоумышленника удалось обезвредить быстро. Вот он на асфальте — уже скован наручниками. Сопротивления не оказывает. При этом, полицейский не церемонится. Понимает, преступник все еще может представлять опасность.

Устроивший атаку на школу сам из нее выпустился четыре года назад. Одноклассники его описывают как тихого, спокойного парня. Поступил в колледж. Там тоже ничем не выделялся. Но в последнее время учиться стал хуже, на экзамены вовсе не явился.

Незадолго до атаки создал канал в сети с названием «бог». Выложил свое фото в маске и пообещал устроить массовое убийство. Жертв заранее назвал биомусором.

Сейчас в здании все еще продолжают работать следователи. А подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также выясняют, как именно он умудрился купить оружие — уже известно, что дробовик был приобретен легально. Но после кадров допроса возникают сомнения, что молодой человек мог получить разрешение на ношение винтовки у психиатра.



