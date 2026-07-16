«Наивная»: еще одна поклонница Ильназа Галявиева обратилась к его молодой жене

Жительница Ленобласти рассказала о переписке с осужденным Ильназом Галявиевым

Жительница города Кириши Ленинградской области Милена рассказала о переписке с Ильназом Галявиевым, осужденным на пожизненный срок за нападение на гимназию в Казани. Деталями общения девушка поделилась в беседе с 5-tv.ru.

Девушка общалась с Галявиевым с конца 2023 года до начала 2025 года. Поводом для ее рассказа стала информация о браке Галявиева с 18-летней Дианой. По словам Милены, она усомнилась в заявлениях о том, что Диана начала переписываться с Галявиевым еще в 2021 году. Она утверждает, что отец осужденного ранее говорил ей, что в тот период письма ему не передавали.

Милена также считает, что Галявиев поддерживал общение с несколькими девушками, а возможность приехать к нему в колонию определила дальнейшее развитие событий.

«Я просто хочу донести девочке, что она действительно, наивная, что он общается не только с ней… Он просто переписывается с каждой девочкой. И просто у этой девочки появилась возможность приехать туда. Если бы это была другая девочка, так же и другая бы приехала», — сказала она.

По словам собеседницы, в письмах Галявиев писал, что осознает последствия своего поступка и хочет попытаться исправить ошибку. Она рассказала, что он также говорил о планах написать книгу о предотвращении подобных трагедий и направить вырученные средства нуждающимся.

Милена утверждает, что Галявиев призывал ее принять ислам и продолжать переписку. По ее словам, он писал, что скучает по ее письмам и просил отвечать ему.

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«Он мне писал, чтобы я приняла ислам, чтобы интересовалась этим всем. Писал, что скучает по моим письмам, чтобы я ему писала, и что он не перестанет писать, пока я хотя бы что-нибудь не отвечу», — рассказала девушка.

Также девушка рассказала, что в переписке Галявиев интересовался ее отношением к преступлениям и убийствам, а сам упоминал, что до задержания изучал истории о маньяках. После этого Милена попросила его прекратить общение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 18-летняя жительница Москвы Диана вышла замуж за Ильназа Галявиева, отбывающего наказание в колонии «Черный дельфин». Того самого, который 11 мая 2021 года устроил стрельбу в школе в Казани. По словам девушки, она познакомилась с Галявиевым через переписку после того, как увидела его в новостях.

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