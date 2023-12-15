Прокуратура Татарстана подала еще один иск к Ильназу Галявиеву, расстрелявшему детей в Казани

Иск был подан в конце сентября, однако изначально оставлен без движения. Почему?

Прокуратура Татарстана подала иск о возмещении ущерба к Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии Казани. Об этом стало известно изданию «БИЗНЕС Online».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, от Галявиева требуют почти полтора миллиона рублей на восстановление гимназии, в которой он устроил стрельбу. Иск был подан в интересах муниципального образования, сегодня по нему должно было состояться первое заседание, однако его перенесли.

«Процесс отложили по причине того, что к участию в нем привлекли третьих лиц, а также из-за необходимости истребовать новые доказательства», — пишет издание.

Трагедия, унесшая жизни семерых детей и двоих взрослых, произошла 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. Ильназ Галявиев, являвшийся бывшим выпускником учреждения, проник в здание с оружием и открыл огонь. Количество пострадавших в результате атаки оценивалось в 23 человека, а всего потерпевшими по делу проходили 140 лиц.

Молодого человека задержали сразу же на месте произошедшего, а позднее заключили под стражу. Сам Галявиев признавался, что в момент совершения преступления ощущал себя «богом». Тем не менее проведенные экспертизы признали его вменяемым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого и зачем шел убивать Ильназ Галявиев.