Приговор устроившему стрельбу в гимназии Казани Галявиеву оставили в силе

Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы Ильназу Галявиеву, два года назад устроившему стрельбу в гимназии Казани.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича оставить без изменений. Апелляционные жалобы <…> — без удовлетворения», — сказал судья Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Трагедия, унесшая жизни семерых детей и двоих взрослых, произошла 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. Ильназ Галявиев, являвшийся бывшим выпускником учреждения, проник в здание с оружием и открыл огонь. Количество пострадавших в результате атаки оценивалось в 23 человека, а всего потерпевшими по делу проходили 140 лиц.

Молодого человека задержали сразу же на месте произошедшего, а позднее заключили под стражу. Сам Галявиев признавался, что в момент совершения преступления ощущал себя «богом». Тем не менее проведенные экспертизы признали «стрелка» вменяемым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Верховный суд Татарстана вынес приговор Ильназу Галявиеву.