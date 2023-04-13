Хронология трагедии в школе Казани: кого и зачем шел убивать Ильназ Галявиев

Страшная трагедия произошла 11 мая 2021 года. Тогда, ранним утром, никто и не подозревал, чем обернется обычный учебный день.

Суд Татарстана завершил рассмотрение уголовного дела о расстреле детей и взрослых в школе Казани 11 мая 2021 года. Главному подозреваемому — юноше по имени Ильназ Галявиев — вынесли самый суровый приговор: пожизненное тюремное заключение.

Что подвигло молодого человека на совершение кровавой расправы? Был ли у детей хоть какой-то шанс на спасение? Кто виноват в случившемся? 5-tv.ru вспоминает детали трагедии.

Это было обычное утро…

В 2021 году в распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором отражен подробный маршрут стрелка. На кадрах видно, как злоумышленник спокойно идет по улицам города и, судя по всему, совсем не вызывает опасений у прохожих, несмотря на свой внешний вид — балаклаву и оружие в руках.

Из своего дома на улице Туганлык вооруженный молодой человек вышел в 9:19 по местному времени, прошел мимо детской площадки и в 9:23 свернул на улицу Хайдара Бигичева. Там ему навстречу вышла женщина: он приветствовал ее, а она безразлично прошла мимо. Уже в 9:24 Галявиев подошел к школе и начинал стрелять.

Уже в 9:24 Галявиев подходит к школе и начинает стрелять. Первый выстрел приходится на школьницу, которая стоит у входа в образовательное учреждение и разговаривает по телефону. Фото, видео: 5-tv.ru

В тот момент истинных мотивов преступления еще никто не знал. Никто не представлял, что бывший ученик гимназии сможет лишить жизни невинных людей. В результате трагедии были убиты девять человек, семь из них — дети. Еще 23 человека, включая 20 детей, были ранены. Состояние некоторых было столь тяжелое, что их срочно отправили на лечение в Москву.

Он мнил себя богом

До стрельбы в школе № 175 в Казани поведение главного подозреваемого Ильназа Галявиева было совершенно обычным. Он не употреблял алкоголь, был тихим и отлично учился. Об этом рассказал в интервью 5-tv.ru его однокурсник Роберт Сибгатуллин.

Галявиев был хорошим студентом и уделял все свое время учебе. По словам однокурсника, юноша нигде не работал и не подрабатывал. Будучи отличником, он к тому же плохо видел и постоянно носил очки. Этим объяснял и желание сидеть только перед преподавателями.

«Мальчик был спокойным. Себя никак не выдавал, нигде не активничал. На фотографиях его практически нет. Он был необщительный, но учился хорошо, на первой парте всегда сидел», — рассказал Роберт.

В сети ходили слухи, что причиной стрельбы стало то, что Галявиева обижали в школьные годы. Однако в колледже он ни разу не демонстрировал агрессии, был не слишком общительным, но поддерживал хорошие отношения с товарищами.

«На допросе он себя очень агрессивно вел, он так никогда не общался, я его впервые увидел в такой агрессии. Он не употреблял ни алкоголь, ни сигареты, ни уж тем более наркотики. Вот у него мухомор нашли — не знаю, откуда он у него», — признался студент.

Единственная странность с Галявиевым произошла около года назад. Он внезапно обратился к одному их однокурсников с предложением вступить в некую секту.

«Мне одногруппник передал такую информацию, что Ильназ его приглашал в секту. Якобы Ильназ — вербовщик. Сказал, мол, хочешь — не хочешь — пойдем со мной. Названия секты я не знаю. Это было примерно год назад при разговоре между ними. Мы в итоге подумали, что он пошутил. И в итоге свели все на „нет“», — обрисовал ситуацию Сибгатуллин.

Впрочем, после случившейся трагедии стало очевидно, что был еще один странный «звоночек».

«Примерно полгода назад он мне сказал один на один, что почувствовал в себе какую-то силу и все может. Эта информация похожа на то, что он выдает сейчас», — добавил молодой человек.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась переписка одногруппников подозреваемого в массовом убийстве. Они до сих пор в шоке от случившегося и только теперь понимают, что приглашение в секту могло быть серьезным.

5-tv.ru

В остальном же Галявиев ничем не отличался от других. Все свои силы он отдавал учебе. Спортом не увлекался — свободное время занимали компьютерные игры. Любимой был шутер Counter-Strike.

Там он имел немало «скинов» — виртуальных наклеек на оружие, которые пользуются огромной популярностью у игроков. Многие готовы отдать за них любые деньги.

«У него был скин, который он смог вывести с сайта. Очень дорогой — игра Counter-Strike. Он хвастался перед нами, что есть у него такой скин. И я думаю, что он как раз получил с этого скина столько денег на оружие и патроны, — рассказал Сибгатуллин. — Этот скин дороже даже стоит, чем 50 тысяч. С сайта выбил. Это очень маленький шанс, но вот у него получилось».

На общих фото Галявиева почти нет. Роберт хотел найти его на снимках, сравнить, как тот выглядел в разное время. Но его «расследование» зашло в тупик.

«Мало чего я смог добиться в этих расследованиях. Потому что он вообще не активный — мало где есть».

Не было охраны?

Единственный, кто встал на пути злоумышленника с дробовиком, — безоружный вахтер-пенсионер. 62-летний мужчина пытался задержать нападавшего, но получил ранение. И главный вопрос — как получилась, что школа, в которой учатся сотни детей, оказалась без охраны. Как выяснилось, подобные проблемы с безопасностью не только в казанской школе.

Пожилой вахтер Маланур Мустафин успел нажать тревожную кнопку, и быстро прибывший наряд задержал стрелка, открывшего огонь в казанской гимназии 175. Но это как раз тот случай, когда героизм одного человека вызывает массу вопросов к профессионализму других.

В частности, к руководству учебного заведения. Впоследствии стало ясно: здесь творилась настоящая неразбериха с мерами безопасности. За последние годы сменилось несколько частных охранных предприятий, и каждое вынужден был «уйти с объекта», потому что гимназия за охрану просто не платила.

Вот — карточка дела из Арбитражного суда Республики Татарстан. Гимназия 175 этим решением признана должником и должна заплатить ЧОП «Сфинкс-патруль» 80 тысяч рублей. А это — еще одно проигранное гимназией в арбитраже дело — 117 тысяч рублей в пользу ООО «Ваша безопасность». Последним оставил охрану гимназии ЧОП «Айрус», как раз после введения удаленного режима в прошлом году из-за пандемии. После возращения учеников в классы, по нашим данным, стоимость услуг по охране выросло с 40 до 47 тысяч рублей в месяц, и руководство школы решило больше ЧОПы не привлекать, детей охраняла вахтер-пенсионер.

ВКонтакте / vk.com/region_kazan

Между тем, еще в 2019-м году принято Постановление Правительства номер 1006, которое регламентирует охрану объектов, подведомственных Министерству просвещения, то есть — 40 тысяч российских школ. Если внимательно вчитаться в текст, то там действительно можно найти требования об охране именно ЧОПом или подразделением Росгвардии. Но эксперты рынка охранных услуг нам рассказали: многие школы заключают договоры с ЧОПами часто «для галочки», чтобы было чем, прикрыться в случае проверки. На объектах, где необходимо несколько охранников часто работает только один, безоружный и зачастую слабо подготовленный. И конечно, он не в силах противостоять неадекватному злоумышленнику с огнестрельным оружием.

По сути, единая система охраны российских школ, несмотря на многолетние обсуждения и предыдущие случаи вооруженных нападений, до сих пор так и не создана. Есть конкретные постановления правительства, где перечислено, сколько должно быть систем видеонаблюдения и металлодетекторов, но нет единого понимания, кто и как должен финансировать охрану школ. В некоторых регионах охранникам платят централизованно, через счета Департамента образования, и ЧОПы, чтобы занять посты в школе, должны выиграть тендер.

Трагедия в казанской гимназии должна стать поводом для пересмотра нынешних, разрозненных подходов к вопросам школьной безопасности, отмечали российские власти.

Кто защищал детей?

В тот день, 11 мая 2021 года, было немало подвигов. Их совершали и взрослые, и подростки. Так, одна из учительниц — педагог по английскому — прикрывала подростков собой, не думая о том, что сама может лишиться жизни. Обо всем в подробностях рассказала мама одной из учениц Кристина Казунина.

«У них был урок истории, закончился, был прекрасный день, ничего не предвещало, было хорошее настроение. Потом по громкоговорителю объявили, что всем срочно закрыться, чрезвычайная ситуация, и их педагог просто вышла и убежала. Их спасла учительница по английскому языку, Элия Эльдаровна, она, можно сказать, совершенно посторонний человек», — передает слова девушки РИА Новости.

Она уточнила, что знает ситуацию со слов одноклассницы своей дочери, которая сама из-за болезни пропустила в этот день занятия. Учительнице, со слов девушки, около 50 лет.

«Она зашла и закрыла дверь. Та учительница, которая убежала, сразу, как услышала, первая дернула и убежала. Дети остались одни. Пришла эта учительница, Элия Эльдаровна, и их закрыла. И она не разрешала им выпрыгивать из окна», — добавила мама ученицы.

Настоящим героем можно считать старшего сына имама мечети Гаиля Рустама Хайруллина — на тот момент ученика 8-го класса, который спас своего маленького брата от стрелка. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru отец сыновей раскрыл подробности.

«Младший сын был на улице на физкультуре. Он пострадал. У него было ранение. Старший стал искать, где братишка, нашел классного руководителя, и вместе они унесли уже раненного Амина на скорую помощь. Дальше Ахмад уже с ним поехал в больницу», — поделился имам.

Мужчина выразил огромную благодарность педагогам, которые до последнего контролировали ситуацию, давали ценные указания учащимся и прикрывали собой их тела.

Безусловно, в тот момент близкие детей не находили себе места. Матери рвались в стены здания, чтобы хоть чем-то помочь несчастным. О том, какие жуткие кадры были видны из окна дома, расположенного по соседству с гимназией, 5-tv.ru рассказала местная жительница, очевидица стрельбы Лерика.

По ее словам, вокруг здания образовательного учреждения много машин экстренных служб города. Перед ним на земле лежат тела погибших, не смолкает вой сирены.

«Я выглядываю в окно и вижу там такую страшную картину: как женщины с ума сходят — „У меня там дети! Пустите меня в школу!“, их прямо отталкивают, чуть ли не выпинывают, и „Туда нельзя“, говорят. Скорая, пожарные стоят. У меня сестра как раз за своим ребенком ходила, видела тела накрытые. Пожарные бегают, детей из класса не выпускают, начали выдвигать пожарные лестницы, довольно быстро реагируют. Много машин скорой, и дети выпрыгивали с третьих этажей прямо. Детей сначала не выпускали из класса, а потом вывели», — рассказала женщина.

Фото, видео: ВКонтакте /vk.com/region_kaza5-tv.ru

Сообщения о взрывах, якобы имевших место в школе помимо стрельбы, по словам очевидицы действительно были.

«У нас окна выходят во двор, а школа прямо через дорогу: грохот слышала, как будто у нас рядом какой-то завод. Прямо ба-бах!» — описала собеседница канала.

Позднее стало известно, что та самая учительница анлийского языка еще и пыталась обезвредить Галявиева, набросившись на него с цветком.

«Она взяла в руки цветок, потому что в классе это была самая тяжелая вещь. Хотела как бы удалить тупым предметом по голове», — вспоминал один из учеников класса, где прятала детей педагог.

Эльвире Игнатьевой было всего 26 лет. Ее называли звездой школы. Работать она пришла всего за четыре года до ЧП и сразу полюбилась всем ученикам. Коллеги до сих пор не верят, что ее больше нет. Про таких учителей говорят — педагог от Бога. Молодая женщина погибла как настоящий герой.

Приговор и попытка быть «невменяемым»

Поверить в то, что молодой человек мог совершить такое жестокое злодеяние в первые дни после трагедии не мог никто. Следствие незамедлительно назначило судебно-психиатрическую экспертизу. Изначально считалось, что Ильназ Галявиев был просто в неадекватном состоянии. На это указывали многие факторы, в том числе то, что он продолжал считать себя богом и был уверен, что правильно распорядился жизнями несчастных детей и взрослых.

Как объяснял юрист Глеб Подъяблонский в беседе с 5-tv.ru, признание Галявиева неадекватным могло бы серьезно повлиять на ход дела.

«Если человек невменяемый, он осужден быть не может. Но это если еще будет установлено. Его же не по решению суда признали, это просто вывод экспертов. Оно может быть обжаловано, может быть проведена другая экспертиза. Это только начало», — подчервивал эксперт, добавляя, что психически больных людей не наказывают, а отправляют на принудительное лечение в специальный изолятор.

Фото, видео: ВКонтакте / vk.com/region_kazan; 5-tv.ru

Между тем, прошло время, и выяснилось, что бывший ученик казанской гимназии — обыкновенный отъявленный преступник, для которого человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Для установления вменяемости Ильназа Галявиева эксперты провели в общей сложности более 200 экспертиз. В итоге вину свою он признал но истинных мотивов так и не раскрыл. Теперь ему предстоит провести всю жизнь в заключении.

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