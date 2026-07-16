«Впервые слышу»: жена Галявиева резко ответила на слухи о психбольнице после свадьбы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 1 044 0

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отец и мать не одобрили брак девушки с осужденным за стрельбу в школе Казани.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Нападение на школу в Казани

Жена осужденного за стрельбу Галявиева опровергла конфликт с родителями

Москвичка Диана, вышедшая замуж за осужденного за стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева, опровергла сообщения о конфликте с родителями и намерении поместить ее в психбольницу. Об этом 18-летняя девушка рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что семья Дианы не одобрила ее брак с Галявиевым и намерена обратиться за помощью к врачам. По словам девушки, эти сообщения не соответствуют действительности.

«Вот впервые слышу данную информацию, то есть про психбольницу. В данный момент сейчас очень много дезинформации», — заявила Диана.

Девушка подчеркнула, что сообщения о возможной отправке в психиатрическую больницу являются ложными. Однако она пока не готова давать интервью по поводу своей личной жизни.

«Пока что даже не намерена как бы давать комментарии, пусть устаканится все немного», — добавила она.

Ранее стало известно, что 18-летняя жительница Москвы Диана вышла замуж за Ильназа Галявиева, приговоренному к пожизненному заключению в колонии «Черный дельфин».

По словам девушки, знакомство с Галявиевым началось в 2021 году после переписки, когда ей было 14 лет. Первая встреча состоялась в 2023 году в суде, а позже Диана смогла посетить его в колонии. Она скрывала переписку от родителей, опасаясь их реакции.

Свадьба прошла в колонии, где молодожены подписали документы и обменялись кольцами.

После регистрации Диана получила длительное свидание с супругом. Девушка также отметила, что супруги намерены поддерживать отношения, несмотря на ограничения, связанные с его нахождением в колонии.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате трагедии погибли семь детей и двое взрослых, еще 24 человека пострадали.

Галявиев, который ранее учился в этой гимназии, был задержан на месте произошедшего. По делу потерпевшими проходили 140 человек.

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